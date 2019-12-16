全国道路客运电子客票开始试运行

IT之家12月16日消息 据交通运输部消息，日前，全国道路客运电子客票试点推介会暨道路客运电子客票试运行启动仪式在河北雄安新区举行。

交通运输部表示，为进一步提升道路客运联网售票服务水平，2019年，交通运输部在天津、河北、山东三省市率先开展道路客运电子客票试点工作。目前，三省市76%的二级及以上218个客运站完成电子客票试点联调，实现电子客票售票、检票、退票，统一了电子凭证与纸质凭证，71个客运站开通了线下电子客票售票窗口，试点期间累计生成电子客票254万张。

交通运输部指出，电子客票是实现旅客运输全过程电子化的重要标志，实现了乘车凭证和报销凭证的分离，乘客无需到窗口或代售点排队购票取票，可根据电子客票信息直接进站乘车。

谈及下一步时，交通运输部表示，将加快推进道路客运电子客票系统示范推广。一是进一步提升全国道路客运联网售票服务水平。2020年底前，实现二级及以上客运站联网售票覆盖率不低于99%，班次可售率不低于90%，力争实现2020年全国道路客运网上售票量达到3亿张。二是加快推进电子客票体系建设。统一标准规范，有序推进试点推广工作。将在三省市试点基础上，力争2020年扩大到10个以上省份进行试点，2021年在全国范围内推广应用。