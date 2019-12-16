深度揭秘富士康美国工厂“难产”背后：矛盾一触即发

新浪科技讯 北京时间12月16日下午消息，据外媒报道，获悉的文件显示，富士康当前的项目已严重偏离原计划在威斯康辛州建造的显示器工厂。一再缩水的项目规模，与45亿美元的纳税人补贴形成鲜明对比。当地政府希望修改合同，反映新项目真实现状时，富士康不予回应并打算申请税收减免，一场难以调和的矛盾，一触即发。

以下为外媒报道全文：

不管富士康打算在威斯康辛州建造什么，总之不会是特朗普总统先前承诺的“世界第八大奇迹”——耗资10亿美元、占地2200万平方英尺的10.5代液晶显示器（LCD）工厂。过去两年中，富士康一再变换说辞：先表示将建造一个较小的液晶显示器工厂；又说不打算建了；又说会制造各种东西，从汽车屏幕到服务器支架再到机器人咖啡信息亭等等。

在种种变化之间，一个问题隐约浮现：如果富士康打算建造的东西跟原先与威斯康辛州签订的最初合同中指定的10.5代LCD工厂截然相反的话，富士康还能获得创纪录的45亿美元纳税人补贴吗？

根据外媒获悉的文件，威斯康辛州官员已经再三——且一次比一次紧迫——地提醒富士康，其目前的项目已经偏离了原始交易中所描述的，若公司仍希望获得补贴，那么就必须修改合同。然而，富士康却拒绝修改合同，同时表示仍打算申请税收减免。

威斯康辛州行政部部长乔尔·布伦南（Joel Brennan）说，富士康“以不作为的方式拒绝”修改合同，“我们一直在提醒他们。最近一次，他们说：‘不，我们不打算做任何跟合同有关的事情。’我们的期望曾经是，未来也将是，他们应该回头与我们共同讨论合同的事情。”

文件显示，富士康在2019年3月11日的会议上首次提出修改合同的建议。在随后的几个月里，威斯康辛州经济发展公司（WEDC）的官员以及州长托尼·埃弗斯（Tony Evers）的政府官员曾敦促富士康正式申请合同修改，以反映公司实际的工程，该程序将涉及对富士康当前计划、预期成本、就业以及其他基础细节的描述。

然而，富士康从未对此采取任何行动。

与之相反，一名富士康代表写了一封短信，要求当时的WEDC首席执行官想办法使当前工厂获得申请原始合同中规定的补贴资格。公司后来宣称，无论其在威斯康辛州建造什么， 公司都有权申请补贴。11月末，当富士康美国战略计划主管杨兆伦（Alan Yeung）指责埃弗斯政府对公司不友好，还声称“讨论不重要的事项是对我们大家的时间和精力的浪费”之后，双方之间的协商似乎已彻底宣告结束。

尽管陷入僵局，但富士康副董事长李杰（Jay Lee）最近告诉记者，为获得2019年的补贴，公司已经根据合同要求聘请了520多名工人。考虑到去年年末的时候，富士康在威斯康辛州仅有156名员工且尚未开展任何生产活动，这样的结果已经出乎意料。若威斯康辛州批准了富士康的补贴申请，该州或将于明年向富士康支付5000多万美元现金。

不过，除非未来几周发生意想不到的转折，富士康的申请很大几率会以激烈的法律摊牌收场，对峙的另一方将是威斯康辛州和埃弗斯政府。为修改合同，富士康将不得不明确说明公司在威斯康辛州计划生产的产品——这也是公司一直以来拒绝去做的一件事情。

威斯康辛州议会众议员戈登·辛茨（Gordon Hintz）说：“是时候给我们一个明确回答了。除了唐纳德·特朗普五月份露个脸，在众人面前揭开组装平板电视的神秘面纱，然后宣告‘这就是我们的成就’之外，威斯康辛人需要更切实际的结果。”

被问及如果富士康现在申请税收减免会发生什么情况时，布伦南表示，补贴将会被取消。

“他们当前的项目已经超出合同范围，”布伦南说。

一再缩水的工厂

富士康的交易从一开始就充满争议。该交易曾获得特朗普的支持，又经由前共和党州长斯科特·沃克（Scott Walker）通过。交易为公司提供45亿美元纳税人补贴，为有史以来外国企业获得的最大规模补贴。但这些借款是“可退还的”，意味着若富士康不欠税（考虑到威斯康辛州的企业税结构，欠税几乎不太可能），威斯康辛州将向公司支付一笔现金作为税收减免。

根据埃弗斯政府今年要求开展的一项研究，若富士康遵守诺言确实雇佣1.3万名工人的话，平摊到每个岗位的补贴将达到17.2万美元。相比之下，该研究估计，弗吉尼亚州为亚马逊第二总部支付的补贴平摊到每个岗位的话，约为1万到1.3万美元。

但很快，事实证明，富士康不太可能会聘请那么多工人，至少在合同规定的期限内实现不了。甚至，在特朗普、沃克以及富士康创始人郭台铭参加工厂奠基仪式之前，工厂就已经开始缩水。首先，工厂从原来的10.5代LCD工厂缩小到规模更小的6代工厂。接着，富士康告诉媒体，公司本已决定不再建厂，只是在接到特朗普电话两天后才重启了该项目。之后，又陆陆续续发生了各种变数。但富士康最后一次承诺的是，公司将建造一个更小的6代LCD工厂，最终仅雇佣1500人，一个生产制造自动化咖啡信息亭的“智能制造工厂”和一个数据中心。总体而言，新的建筑占地面积不过100万平方英尺，仅为最初计划规模的二十分之一。

然而，这样一个计划也似乎难成定局：专家指出，目前的工厂并没有LCD制造所需的基础类型，而富士康之前却称该6代工厂将于2020年投入使用，如今又改口表示LCD生产最早将于2022年开始。工厂规模即便对于6代工厂而言，也小得出奇。现在看来，这样小的工厂也似乎只用一部分用于LCD生产，使得官员认为6代工厂也是个谎言，倒更像是一个多功能工厂，至于到底生产什么，则没人知道。

“我们知道他们根本没有在造10.5代工厂。我们也知道他们没有在造6代工厂。所以，他们到底在造什么？”WEDC董事会成员之一辛茨问到，“这个工厂有需求吗？长期前景是怎样的？”

一再缩水的工厂对威斯康辛州而言无疑是一个坏消息。鉴于合同中采用的激励支付方式，若富士康建造的工厂成本高昂，但雇佣人数较少，该州则需要为每个岗位支付29万美元，在某些情况下，这个金额甚至在50万美元以上。

不过，威斯康辛州手中也握有武器。合同中非常清楚地将该项目描述为10.5代LCD工厂。因此，如果建造其他的设施，富士康的补贴很有可能会被取消。而在今年秋季，当子公司富士康工业互联（Fii）接手该威斯康辛州项目，提交制造厂房和数据中心的计划时，富士康显然进一步偏离了原合同规定。合同中涉及的富士康实体并不包括Fii。

双方似乎都有修改合同的理由：威斯康辛州希望确保纳税人不会为了高额补贴而铤而走险，而富士康希望确保自己能够获得补贴。事实上，首先提出更改合同意愿的也正是富士康一方，尽管公司现在坚持不需要修改合同。

2019年3月11日，富士康创始人郭台铭的特别助理胡国辉（Louis Woo）造访威斯康辛州并面见了州长埃弗斯和其他州政府官员。根据媒体获悉的会议备忘录，胡国辉证实富士康不会建造合同中约定的10.5代工厂。相反，公司计划建造一个规模较小的6代工厂，生产用于汽车和医疗健康领域的液晶显示屏、一个生产服务器主板的制造工厂、或许是一个数据中心，以及一个医疗设施。根据备忘录，胡国辉表示，新的计划规模将大幅减小，会雇佣1500名员工，所需投资金额为20亿美元。

胡国辉还说，富士康有意向修改合同，以反映新的计划，并纳入富士康的其他子公司。WEDC当时的首席执行官马克·霍根（Mark Hogan）告诉胡国辉，合同修改不是不可能，但需要通过WEDC的正式申请流程。WEDC表示其每年要处理上百份类似的合同修订，尤其是在项目预算和范围发生变更的时候，合同修订申请需要经过审核和批准。

然而，等到四月份的媒体发布会上，当埃弗斯提到合同必须要修改时，促成该交易的共和党议员却指责埃弗斯背弃该合同。富士康方面对此仅发布了一份含糊其辞的声明，称公司仍支持合同，但愿意接受“新的想法”。作为回应，埃弗斯发表了一封公开信，指出率先提出希望修改合同的是胡国辉，以及根据埃弗斯自己的理解，富士康本应在接下来几周向WEDC提交必要的申请文件。埃弗斯称，威斯康辛州也在确定合同中需要修改的部分，以“确保项目在持续发展过程中保持更大灵活性和透明度”。这似乎是协商的开端。

但事实并非如此。

从未出现的合同修改建议

7月8日，埃弗斯写信给霍根，重申自己的立场：激励措施是给原本大得多的工厂的，如今这些措施需要重新讨论。霍根原是沃克任命的官员，也是最初富士康交易的促成者之一，更多次表示合同具有足够的灵活性以应对富士康不断变化的计划。

“最初合同中规定的授予富士康空前规模的激励措施，本是就该项目承诺于拉辛县创造新的制造业就业机会以及建造大规模10.5代工厂而言的。由于项目的发展已在很大程度上偏离原来提议、评估和约定的内容，我们如今有必要审核项目修改的内容，并评估这些更改如何才能最公平地使双方均受益，”埃弗斯写道，“WEDC和我的政府部门应对富士康协议或条款的建议修改进行全面彻底的审查与评估。”

然而，夏天悄然流逝，但富士康建议的修改却从未出现。相反，7月25日，胡国辉向霍根写了一则仅三段内容的消息，描述了富士康已经取得的“惊人进展”，详细列举了用于浇筑工厂地基的庞大水泥车数量，还指出富士康打算在年底申请税收减免时一并上报6代工厂的进度。“我写这封信，是希望威斯康辛州经济发展公司能够确定，我们为EITM区内的6代工厂付出的重大资本支出，将会计入资本投资税收抵免的计算中，”胡国辉写道。

霍根将胡国辉的信件转交给了行政部部长布伦南，后者回复称，政府对胡国辉的要求“非常重视”，但富士康需要提交详细的计划来说明其打算做出的更改，然后这些计划需要投票来决定。霍根写了一封回信，同时发送给了胡国辉和布伦南。信中，霍根表示，他相信修订合同是向前推进的最佳途径，并且胡先生也十分清楚WEDC的合同修改申请流程。

转眼已是八月末，富士康仍未提交任何合同修改建议，哪怕公司已经开始为6代工厂堆砌水泥墙。8月23日，布伦南向富士康写了另一封信，概述政府的三个目标：1）富士康项目应成功；2）富士康应明白当前计划已超出2017年合同条款范畴；以及3）政府希望通过与富士康合作修改合同，来帮助富士康成功获得补贴，归根结底就是敦促富士康修改合同。

布伦南写道，富士康需要采取下一步行动。和2017年交易达成时，富士康为项目提交详细申请一样，富士康应该为当前已变更的项目提交详细申请，包括项目的详细说明、预期成本、竣工时间、工作岗位类型和岗位数量预测、生产内容等等。最终，霍根辞职，合同仍处于停滞状态。埃弗斯随即任命米西·休斯（Missy Hughes）接替霍根，担任WEDC的新任首席执行官。富士康的胡国辉也因受伤而辞去了威斯康辛州项目监管一职；并由Fii高管李杰接手胡国辉的工作。

在布伦南给富士康送去这份概述州政府目标的信件之后，双方安排了一次会议，定于2019年10月，在麦迪逊举行。尽管原始合同中没有包括Fii，但此时Fii在项目中的作用已越来越显著。等到10月份会议召开之际，Fii宣布其将在6代工厂之外，再建造一个“智能制造中心”和一个巨型玻璃球覆盖的数据中心。

事实证明，10月份的会议将极具争议。

双方各执一词，工厂类型依旧成谜

布伦南在一封信中对10月份的会议作了总结，称富士康承认当前项目与合同中描述的不同，公司也不会申请补贴，也无意向WEDC申请新合同或修改原合同。

这样的总结毫无疑问让富士康大吃一惊。几天后，Fii首席业务官理查德·文森特（Richard Vincent）向布伦南发出一封信，指责他对会议的描述不正确。文森特写道，事实上，富士康认为6代工厂，“智能制造工厂”或数据中心，可以履行富士康在合同中的承诺，并且富士康“保留”申请补贴的“权利”。

11月4日，布伦南在回信中称，他不认为先前信件中的描述有任何差错，并且富士康当前项目“根据威斯康辛州法律没有资格获得税收减免”，不仅因为项目范围缩小，也因为Fii不是最初合同的一部分。“鉴于WEDC的负责人已经更换，我们希望富士康能够重新考虑并选择我与WEDC前秘书兼首席执行官马克霍根建议的途径，为您的实际项目工作，提交申请合同修改所必需的文件。”

10月晚些时刻，Fii的两名高管连同杨兆伦一起在WEDC的麦迪逊办公室面见了布伦南和休斯。在一封写于11月13日的信中，休斯先是对富士康团队展示的5G、自动化和8K图像前景表示感谢，接着她继续指出，此次会议包括“对富士康与WEDC和威斯康辛州签订之激励合同所面临的挑战的开诚布公式讨论。”她写道，富士康的计划与合同中约定的项目不一致，且Fii也不是合同的当事一方。休斯提醒说，由于在未获得WEDC的资格认证之前，Fii无法就雇佣和投资获得补贴，“Fii应尽快提交申请，以争取税收减免资格”。

几天后，休斯参观了位于芒特普莱森特（Mount Pleasant）的工厂。在一封信中，她仍旧在感谢之后，再次提出富士康应该讨论该项目。

“埃弗斯州长、霍根秘书和布伦南秘书先前的通讯信件，已经我在11月13日写下的信件已经表达的很清楚，威斯康辛州希望继续支持富士康在本州的投资。为帮助贵公司在芒特普莱森特的新项目尽快取得成功，我希望我们可以花一些时间讨论如何最大程度地让富士康的需求与期望与本州、WEDC以及威斯康辛州人民的需求与期望保持一致，”休斯写道。最后，她还提出希望参观富士康在密尔沃基的总部。

但就在同一天，富士康的杨兆伦致信布伦南，语气截然不同。杨兆伦写道：“自2018年以来，富士康一直在与威斯康辛州沟通，特别是与埃弗斯州长、行政部门和WEDC进行沟通，一再说明富士康打算在芒特普莱森特建造6代工厂。”（埃弗斯直至2019年才上任。）“因此，当行政部门和WEDC接连以口头和书面的方式向我们重申，6代工厂没有获得认证，不符合税收减免资格时，我们十分震惊也很失望。”

杨兆伦接着表示，富士康一直在“努力”拜访威斯康辛州周边的大学招聘人才并在全国各地寻找工人，但低失业率让招聘进展十分不顺利。“富士康在威斯康辛州投资了数百万美元，并积极雇佣求职者，但是当前政府仅因为合同中的一些实质条款（包括总体资本投资和长期就业增长）而忽略了我们已经付出的努力。”

“讨论不重要的事项是对我们大家的时间和精力的浪费，因为我们真心是为未来几十年的打算在做投资和创造就业机会。诸如此类的干扰会让就业创业者和求职者怀疑，埃弗斯州长治下的威斯康辛州是否真的欢迎我们在这里开展业务。”他最后写道，富士康“会评估与WEDC合同有关的所有可用选择”。

四天后，布伦南回复了一封措辞更为严厉的信件，称杨兆伦的信件不符合事实。他写道，首先，埃弗斯直到2019年才上任州长一职，其次富士康未曾在2018年公开其计划——1月份的时候，胡国辉告诉路透社称，富士康根本没在建造工厂。然而，威斯康辛州已经为基础设施、工作培训和其他资源投资数亿美元，以支持富士康的项目；胡国辉在3月11日首次提出修改合同的想法后，政府也一再鼓励富士康申请合同修改。

布伦南写道，富士康应该将合同修改视为“积极选择”。“除非我们通过合同修改程序，共同调整合同的‘合理规模’以适应新项目，否则将出现最低裁员限制、投资期限和补贴追回等风险，给富士康造成不利。此外，本州为激励富士康创造新就业机会所投入的成本，对合同中指定的项目而言是合理的，但对新项目而言浪费居多，以至于威斯康辛州根本无法从中实现净收益，从而让双方都处于受本州纳税人苛责的不利处境。”

对此，富士康向媒体表示，公司认为原始合同仍旧有效，并隐约暗示若无法达成解决方案，公司在威斯康辛州的工作或将暂停。

“我们可以证实，就我们对威斯康辛州经济、就业和教育机构产生重大影响的承诺，公司正与威斯康辛州进行讨论，”富士康在一份声明中说道，“我们会遵守WEDC协议的条款，我么也会继续秉持诚信原则与威斯康辛州合作。富士康希望，双方能够达成一个大家都能接受的解决方案，以便我们继续推进项目——对我们公司和威斯康辛州技术发展至关重要的项目。”

休斯称，她将继续会见富士康的代表，但仍未收到对方提交的任何合同修改提议。

“我也强调，透明度和可信度是WEDC和威斯康辛州的核心价值观，”休斯告诉记者，“我们邀请富士康出席会议，帮助我们了解他们的计划，他们的未来发展，我们如何可以协助他们，以及我们如何可以共同努力，让WEDC对参与投资的威斯康辛州民众始终保持可信度且透明度。”

但就在威斯康辛州等待富士康的提议之际，正在建造的工厂类型仍旧是一个谜。

“我一直在问大家，有谁知道这家公司在五月份开张时会在这里生产什么？”辛茨说，“遗憾的是，没人知道。”