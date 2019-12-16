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我国北斗三号全球系统核心星座部署完成！

2019/12/16 19:14:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月16日消息 据央视新闻报道，第五十二和五十三颗北斗导航卫星成功发射。今天15时22分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及配套远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第五十二、五十三颗北斗导航卫星。

至此，所有中圆地球轨道卫星全部发射完毕，标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成。这是长征系列运载火箭的第321次飞行。

在联合国全球卫星导航系统国际委员会(ICG)第十四届大会举办期间，中国卫星导航系统管理办公室宣布，今年底北斗三号将完成所有中圆地球轨道卫星发射任务，北斗全球系统核心星座部署完成，明年北斗全球系统将全面建成。

11月23日8时55分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及配套远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第五十、五十一颗北斗导航卫星。

中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。北斗卫星导航系统（BDS）和美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟GALILEO，是联合国卫星导航委员会已认定的供应商。从2017年底开始，北斗三号系统建设进入了超高密度发射。目前，北斗系统正式向全球提供RNSS服务，2020年再发射2-4颗卫星后，北斗全球系统建设将全面完成。

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关键词：北斗卫星导航

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