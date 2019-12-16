完美世界回应暴力裁员：已与员工协商一致解除劳动合同

IT之家12月16日消息 12月15日，微博网友@没你也很完美 发文控诉完美世界暴力裁员，并表示“完美世界第三项目中心，卸磨杀驴，工作996，生病小黑屋。”

对此，完美世界方面向新京报回复称，目前双方已协商一致解除劳动合同，对于离职员工，公司的员工基金仍将提供有效的关怀与帮助。完美世界表示，公司始终把员工作为最珍贵的财富，“我们重视员工成长，也希望每一位小伙伴都能在这里获得幸福。对于此次产生的误解，我们深表歉意”。

以下为@没你也很完美 微博爆料全文：

我是完美世界第三项目中心的一名职员，2018年2月1入职，同年3月24到12月31在深圳出差。出差期间没有违纪，工作上没有出过差错，高质量并且提前完成领导完成的任务(这些都可考证)，每天加班到晚上10点以后，周六也去加班(可查考勤)。出差回来犯了颈椎病，但是依然坚持加班到19年5月21项目上线



在6月21确诊颈椎曲度变直，颈椎间盘突出，神经和血管压迫，头痛，手脚发麻，无法长时间在工位工作，我及时把情况汇报给领导，我说我无法加班了，我需要调理身体，也与当时领导达成共识。



19年10月8号项目组调整，需要做出选择，我说我身体不好希望争取走个n➕1(好多都是这么走的)，但是如果不加班我也能继续干。最后结果部门安排我去另外一个项目组，去项目组之前我跟hr沟通了，我无法加班，无法996。她依然安排我去了。



来到新项目组，我及时跟新的领导和制作人沟通，我无法高强度加班了，身体扛不住，但是白天工作我会努力干好。后来我没加班的事情就汇报到经理那边，经理说向上级申请开除我，给我n➕1，我当时说可以。



一周后，hr过来找我谈，留给我的只有3个选项，1.自己主动辞职。2.在新项目组好好加班。3.被隔离(他说是安排到一个屋里，自己待着，这就是互联网里的小黑屋，说明了也是变相让我自己辞职，我身体好的时候，我也努力付出并加班了，现在不好了，正常工作时间外无法加班，我并没有做错什么。公司安排我去新项目组，我也表达了我无法加班，现在又因为我无法加班想隔离我去吸烟室，新项目对我得情况不包容，部门对我也不包容



随后被安排到一个曾经是吸烟室的地方工作，温度一直29度，没有窗户通风并有异味(我把这种工作环境跟hr说明了，也未得到解决)屋里只有我一个人，有摄像头监控，已断掉电脑工作网，被踢出所有部门微信群，安排工作用u盘，每天纸质签收工作并要求签字。安排的工作任务量超出同部门其他同事。



在小屋里太闷太压抑，环境不好，加上心里不舒服，导致病情加重，之后一个月我请病假在家里治疗，病情得以好转，期间按公司流程请了病假，开了病假条，但是公司不处理我的病假申请，导致我11月算旷工并克扣部分工资。于是我把此事投诉到劳动监察大队并与公司解除劳动合同，这样的部门，这样的员工关怀，我真的是1分钟不想待下去了。真的是卸磨杀驴。之后我会依法跟公司一直维权下去，要回克扣的工资，要回加班费，虽然很无望，但我问心无愧，我想留下作为北漂人最后的尊严。