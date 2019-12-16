《英雄联盟》新英雄瑟提技能详细数据曝光：不耗蓝

IT之家12月16日消息 据英雄联盟官方消息，即将上线的新英雄腕豪·瑟提的详细技能数据曝光，本次数据均来源北美测试服，实际情况请以正式服上线为准。

基础属性

基础攻击力：60

攻击力成长：4

基础攻速：0.625

攻速成长：1.75

基础生命值：600

生命值成长：93

基础生命值回复：1.8

生命值回复成长：0.15

基础护甲：37

护甲成长：4

基础魔抗：32

魔抗成长：1.2

攻击距离：125

移动速度：340

沙场豪情(被动)

强硬手腕：

瑟提的普通攻击会交替使用一次左重拳和右重拳，总会以一次左重拳开始，攻速可以使左右重拳的速度提升。左重拳造成常规伤害，右重拳的出拳速度是左重拳的8倍且额外造成5-90(+0.15总AD)物理伤害(于1-18级变化)；如果出左重拳后的2秒内没有出右重拳，将会重置为左重拳。

半兽之心：

瑟提每损失5%生命值，生命值回复提高0.25/0.5/1/2(于1/6/11/16级变化)。

屈人之威(Q)

冷却时间：9/8/7/6/5

无消耗

瑟提在朝敌方英雄移动时会获得30%加速效果，持续1.5秒，并且其下两次普攻会额外造成10/20/30/40/50，以及目标最大生命值1/2/3/4/5%(+1%/100总AD)的额外物理伤害。

蓄意轰拳(W)

冷却时间：16/14/12/10/8

无消耗

被动：

瑟提将承受伤害的100%转化为豪气(最多存储相当于自身最大生命值50%)，豪气在停止受到伤害的4秒后衰减。

主动：

消耗所有豪气，向一个方向积蓄一记重拳，对扇形范围内的所有敌人造成60/85/110/135/150(+25%(+10%/100额外AD)豪气值)物理伤害，前方直线范围内的敌人受到真实伤害，并且瑟提获得相当于豪气值的护盾，于2秒内衰减。

强手裂颅(E)

冷却时间：16/14.5/13/11.5/10

无消耗

瑟提将两侧的敌人猛撞至一起，造成50/80/110/140/170(+0.6总AD)物理伤害并减速50%，持续0.5秒；如果每侧都至少擒住了1名敌人，造成眩晕效果，持续1秒。

叹为观止(R)

冷却时间：120/100/80

无消耗

瑟提擒住1名敌方英雄，扛着该英雄前进，并将其猛摔到地上，着陆点附近的敌人会受到200/300/400(+1额外AD)(+40/50/60%被擒住目标的额外生命值)物理伤害并被减速99%，持续1.5秒，离着陆点越远的敌人承受伤害越低。