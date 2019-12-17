竞争升级：亚马逊将禁止第三方卖家使用联邦快递地面送货服务

北京时间12月17日早间消息，亚马逊将不再允许第三方卖家使用联邦快递的地面送货服务，这标志着两家公司正在进行之中的竞争再次升级。

联邦快递证实了这一消息，其股价因此收盘下跌近1%。该公司发言人发表声明称：“虽然这一决定只会影响很少的托运人，但会导致小企业在历史上需求最高的一些发货日的选择受到限制，并可能损害其满足客户需求和管理业务的能力。联邦快递地面服务（FedEx Ground）随时准备为的客户提供支持，并将在这个假期购物季节继续交出创纪录的业务量。“

亚马逊拒绝就此置评，该公司称其已于上周日向卖家发出信息，通知其该公司将暂时限制Prime服务订单的地面和送货上门服务。亚马逊司表示，卖家仍可使用联邦快递的快递服务来处理Prime服务的订单，或者使用联邦快递的地面和送货上门服务来处理标准订单。亚马逊补充称，该公司将暂停这项服务，以确保联邦快递能够管理圣诞节前的送货截止时间，让客户可以按时收到包裹。

在此之前，联邦快递在今年6月暂停了与亚马逊的美国快递合同，随后于8月份宣布将会终止与亚马逊的地面送货合同。当时联邦快递发言人表示，此举是因为该公司将“专注于更加广泛的电商市场”。

就亚马逊而言，该公司一直都在加大力度推出自己的配送网络。今年5月，公司CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在肯塔基州斥资15亿美元的最新航空枢纽破土动工，计划于2021年开始运作。这个空中枢纽将可容纳50架飞机，预计将可进一步降低亚马逊对联邦快递、UPS和美国邮政服务的依赖程度。

亚马逊还在今年6月宣布了一项“快递服务合作”（Delivery Service Partners）计划，让企业家能够建立本地快递网络，并将包裹从仓库运输到最终目的地。6月初，亚马逊推出了一款新的送货无人机，旨在缩短Prime会员服务的送货时间。

此前有报道称，亚马逊对联邦快递地面送货服务的禁令将从本周开始实施，预计将持续到“这些货运方式的送货表现改善时为止”。

目前，第三方商家在亚马逊售出商品总量中所占比例为58%。这些卖家提供来自世界各地的新产品和二手产品，其产品来源包括官方分销商、跳蚤市场和清仓甩卖等。