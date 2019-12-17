国产Model 3首批车主收发货通知，特斯拉股价周一涨6%

12月17日消息，据国外媒体报道，在一系列利好因素的刺激下，当地时间周一电动汽车制造商特斯拉股价上涨6.45%至381.5美元，创下2018年8月以来的最高水平。

据悉，特斯拉股价今年共上涨15%，而标准普尔500指数(S&P 500 index)上涨近28%。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师丹·列维(Dan Levy)周一早些时候说，特斯拉在软件和电气化等定义未来汽车制造方面处于领先地位。这位分析师表示，通过上周参观特斯拉的超级工厂，“强化了特斯拉在电池方面可能领先于其他公司的印象。”

这位分析师在给客户的报告中写道，相比之下，2018年特斯拉的电池和电池组总容量为44千兆瓦小时，而全球所有其他汽车制造商的总容量为46千兆瓦小时。但列维维持对特斯拉相当于卖出的评级以及200美元的目标价。

此外，首批预定中国制造Model 3的用户已经收到特斯拉的发货通知，这意味着特斯拉可能很快就会发货。





韦德布什分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在接受电话采访时表示：“鉴于目前的情况，空头很难保持消极情绪。”他补充称，多位分析师和市场观察人士进行的渠道调查显示，需求和生产趋势走强，都令空头进入’冬眠模式’”。

S3 Partners的数据显示，特斯拉约有19.5%的流通股被做空，低于5月底37.3%的高点。

Oppenheimer分析师科林·鲁施（Colin Rusch）在一份报告中称，“对特斯拉中国工厂稳步增长的预期正在升温。”

鲁施表示：“短期内，特斯拉似乎正在朝着实现交付36万辆汽车的目标迈进。”

美国国会也正在考虑改革电动汽车税收抵免政策，或将利好特斯拉和通用。