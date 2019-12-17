苹果高管谈iPad历史：它是上网本减去键盘而来

12月17日上午消息，在回顾过去十年的技术时，《纽约时报》与苹果全球营销高级副总裁菲尔-席勒（Phil Schiller）进行了一次对话，其中谈到了2010年初iPad的首次亮相背后的故事。

席勒曾亲自发布过多款iPad产品

席勒说，iPad最初是苹果考虑制造一款售价低于500美元的电脑设备时构思的（当时的历史背景是低价“上网本”的流行）。当时的苹果CEO乔布斯（Steve Jobs）表示，要达到这个价位，就需要“积极地”做减法，去掉一些东西。

所以苹果给它减掉了翻盖设计和键盘，这才促进iPad团队向多点触控技术努力，但后来，该技术反而先用在了2007年的iPhone上，也成了iPhone成功的关键因素之一。也正因为iPhone的成功，所以苹果把iPad暂时放在一边，专注于iPhone，直到第二代iPhone推出时候，苹果又开始着手平板电脑的外形设计。

席勒说，人们很容易想到，要生产iPad需要从iPhone上借鉴一些什么。所以当我们重新回到iPad这产品的时候，也确实又重新审视iPhone，考虑的是需要什么不同的东西才能创造出这样的产品,这真的很有帮助。

2010年1月，一代iPad发布会，乔布斯坐在沙发上讲解这款产品，成为经典的一幕

《纽约时报》关于iPad的报道还包括华尔街日报科技之前赫赫有名的专栏作家“莫博士”（Walt Mossberg）的一则小道消息，他曾与乔布斯关系密切。乔布斯邀请莫博士到家里，在新iPad上市前就向他展示了这产品。

莫博士跟乔布斯私交甚好

莫博士说，他对iPad的轻薄印象深刻，乔布斯演示了它“不仅仅是一部大号iPhone”。

不过，最令人印象深刻的是价格。莫博士最初猜测是999美元，“但乔布斯给了我一个邪恶的微笑”，他说：“如果你是这么想的，你会很惊讶的。比这低得多。”

最初iPad一代曾被恶搞是大号iPhone

后来iPad上市后价格果然不高，WiFi版起售价格是499美元，是莫博士心理预期的一半，这也造就了iPad一代的火爆。

自2010年首次推出iPad以来，苹果每年都会更新这款产品。目前这一系列产品的定价和设计选择也越来越多。高端机型有11英寸和12.9英寸iPad Pro，中端机型有10.5英寸iPad Air，小尺寸有7.9英寸iPad mini 5，廉价产品则有10.2英寸第七代iPad。苹果给了人们更多选择，也造就了iPad的辉煌历史。