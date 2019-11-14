苹果吐槽谷歌Chromebook笔记本：孩子用iPad学习才能有好成绩

11月14日消息，据国外媒体报道，苹果公司今天发新款的16英寸MacBook Pro。苹果公司营销主管菲尔·席勒(Phil Schiller)在接受采访时称iPad才是“孩子们学习的终极工具”，但拥有Chromebook的孩子“不会成功”。

据悉，席勒接受采访时被问及Chromebook越来越受欢迎的原因，但他给出了这样一个答案。席勒说，“真正喜欢学习并想要学习的孩子会取得更好的成功。不难理解为什么孩子们不喜欢参与那些没有启发性技术的课堂教学。你需要这些先进的学习工具来帮助孩子们取得最好的成绩。”

“然而Chromebook却没有做到这一点。Chromebook进入课堂是因为，坦率地说，它们是进行必要测试的廉价测试工具。如果你只是想测试一下孩子，那么一个便宜的笔记本就可以了。但他们不会成功。”

席勒的言外之意似乎是，如果你想让你的孩子在学校里表现得最好，那就别买便宜的Chromebooks笔记本电脑，去买价格更贵的苹果产品，他们会觉得更有吸引力。

席勒后来试图在Twitter上澄清这一评论，称苹果还为孩子们提供“内容、课程和工具”，其评论更多的是针对谷歌和Chromebook制造商，而不是使用它们的孩子。

席勒在Twitter上表示，”每个孩子都有成功的潜能，帮助他们成功一直是我们的使命。我们讨论了为孩子和老师提供他们需要学习、探索和成长的内容、课程以及工具。这不仅仅是为了考试。”

席勒的评论也反映出是苹果的部分战略。在过去的几年里，它试图通过接触教育工作者并强调iPad的多媒体潜力来对抗谷歌的崛起。

然而，当你问老师他们更喜欢哪种设备时，答案就更微妙了。是的，iPad更便携、更耐用，而且更适合某种课堂活动。但如果你需要键盘和鼠标，或者考虑到价格因素，那么Chromebook就胜出了。