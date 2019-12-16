HMS喜提新成员！阿提哈德航空App正式上架华为应用市场

IT之家12月16日消息 据albawaba消息，阿联酋国家航空公司阿提哈德航空（Atihad Airways）今日宣布，“阿提哈德航空”移动应用程序现已上架HUAWEI AppGallery，全球不同型号的华为智能手机都可以下载该应用程序，以便轻松地管理自己的旅程。除了HUAWEI AppGallery之外，阿提哈德航空公司还在Apple App Store和Google Play Store中上架该应用程序。

报道中称，“阿提哈德航空”应用程序还将集成在HMS生态系统中，从而为使用华为和荣耀设备的阿提哈德航空用户提供更好的用户体验。

阿提哈德航空集团首席商务官罗宾·卡马克表示，“中国是阿提哈德航空的主要市场之一，对我们至关重要。该移动应用程序的推出，将使我们成为首家在HUAWEI AppGallery中推出移动应用程序的中东和北非地区(MENA) 航司，这也进一步彰显了我们服务于中国市场和中国旅客的坚定决心。”

华为消费者业务中东非洲云服务运营负责人Adam Xiao也表示，“阿拉伯联合酋长国已逐渐成为中国出境旅行的首选地点之一，阿提哈德航空与HUAWEI AppGallery之间的合作将是一项重大尝试，我们旨在搭建起连接全球各地精品内容和全球用户的桥梁。”