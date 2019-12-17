一加预告旗下首款概念手机：面向未来，2020年1月7日见！

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IT之家12月17日消息 继早前一加CEO刘作虎确认一加公司将举行CES 2020特别活动，今日一加官方也公布了这场活动的主角：一加首款概念机。
据介绍，一加公司将于2020年CES举行的这场特殊活动将于2020年1月7日至1月10日在拉斯维加斯的Wynn度假村举行，从早期暗放出的信息来看预计这款概念手机将支持5G，目前尚无更多信息。
刘作虎也通过微博预热：一加六周年之际，OnePlus Concept One 面向未来，为未来和你而来。
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