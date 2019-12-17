思科重申：无意进入5G RAN市场

C114讯12月17日消息 日前，思科服务提供商网络业务高级副总裁Jonathan Davidson在巴克莱投资者会议上表示，网络运营商需要解决三个关键领域才能促进5G服务的交付，而思科正在其中两个领域发挥作用。

众所周知，每一代移动通信技术的关键领域主要涉及核心网、承载网以及无线接入网。5G全新的云化架构体系，以及大带宽、低时延、广连接的特性，使得现有的核心、承载、无线接入网已经很难满足业务需求，必须要进行全方位的升级。

很显然，思科几乎从未参与过无线接入网业务，因此Jonathan David所说的另外两个领域已经非常明确，思科也正在通过其新的路由器和光网络技术瞄准着这两个领域。近日，思科对其端到端网络产品组合进行了全面的升级，发布了包括全新芯片、8000系列产品线、面向400G的光网络产品等，以推动5G的发展。

正如Jonathan Davidson所说，核心网、承载网是网络运营商5G基础架构的“关键”组成部分，思科已经准备好在这两个领域赢得市场。那么，已经拥有两大“关键”能力的思科为何没能进一步涉足无线接入网，获得更多的5G市场份额呢？

坚定不参与5G RAN市场

5G对于所有相关产业链厂商而言都是巨大的历史机遇，据市场调研机构IHS Markit发布的《5G经济》报告显示，到2035年5G将创造13.2万亿美元经济产出。面对如此庞大的经济效益，产业链上的所有厂商都希望能够在5G的整个发展周期内分一杯羹。毕竟，在这两年4G建设的尾声，部分产业链上的厂商已经开始负增长，急需5G来带动业务的发展。

在整个产业链中，由于无线接入网涉及大量天线、射频、基带处理能复杂功能，为了保证电信级业务6个9的标准，这类硬件产品都是专有且独特的。毫无疑问，无线网络建设一直是运营商TCO（Total Cost of Ownership，拥有总成本）的最主要部分，大致占比在60%～70%。也就说，虽然思科能够在核心网和承载网两大关键业务占据领先地位，但是获得收入与无线接入网业务相比略显逊色。

其实对于思科而言，如果它真的下定决心进入5G无线接入网市场，其实还是有些许机会，也正面临着很好的环境。

具体来说，思科具有旁人不可及的资金优势，根据其最新公布的2020财年第一季度的财报来看，实现营收132亿美元，同比增长1%，净利润虽同比下滑18%，但仍有29亿美元的净收入；另外，客户资源丰富，一直以来，全球几乎所有的运营商均是思科IP产品的客户；此外，技术能力层面，思科一直是技术实力的引领者，前不久思科发布全系端到端网络产品的升级解决方案，特别是Silicon One芯片，通吃路由和交换产品，足以体现出思科的技术能力。

与此同时，美国总统唐纳德特朗普一直希望思科能够大力进军5G无线接入网领域，并发展成与华为等设备商相当的5G无线接入网供应商，形成全新的竞争格局。另外，也多次传出思科将收购爱立信的传闻，这也是思科较为擅长的扩张方式。

最终在种种原因的驱使下，虽然有上述天然优势，但是思科仍然不为所动，不愿进入5G无线市场。当时思科认为，无论是在时间成本还是资金投入成本上都很大，同时5G无线接入网技术是一个沉淀的过程，短时间内很难看到成效。

或许这是最正确的选择

其实，在笔者看来，思科始终不愿进入无线接入网市场，或许是一个再正确不过的选择。

且不说需要投入多少资金，多少人力，多少时间，这对于思科来说并不是最大的挑战和难题。思科作为巨头，不同于中小企业，一旦决定进入某一市场，必定是不会满足于边缘玩家的角色。这就好比，当思科决心进入硅光领域的时候，思科采取的策略是不断并购优秀的硅光模块企业，以增强技术能力，保证解决方案的完整性，这是思科的做事态度和决心。

与此同时，众所周知当前无线接入网市场基本固化，根据全球ICT行业权威市场研究机构Dell'oro发布的《2019年第三季度移动无线接入网络市场份额报告》显示，华为、爱立信、诺基亚、三星和中兴通讯占据了几乎95%以上的RAN市场份额。在此前的收购爱立信的传言告破之后，为了这5%的市场空间而专门设立一个部门，对于思科这样的巨头而言，负担过于沉重，如果此刻大张旗鼓的进入这一市场，用一句话来形容，那就是“既没前景，也没钱景”。

此外，无线网络的演进过程已经形成路径依赖，一旦选择了某种演进路径，就好比走上了一条“不归路”，惯性的力量会使这一选择不断自我强化。这也贯穿了整个移动通信从1G发展到5G的整个过程。具备无线解决方案能力的厂商在不断的并购、博弈过程后，目前仅剩现有的几家。这也好比现在的终端基带芯片市场，如果没有经历整个移动通信的发展历程，没有积累，很难或者基本不可能有新企业进入这个主流市场。所以说，无线接入网市场，对于新进入者而言并不友好，即便是巨头也是如此。

正如前文所述，无线网络建设一直是运营商建设网络的成本大头，近年来由于人口红利的消失，运营商出现增量不增收的窘境，因而对于5G建网成本非常敏感。为了摆脱传统设备商的重度绑定，全球主流运营商发起O-RAN联盟。从目前来看，O-RAN将会率先在小站上发力，目前有大量传统IT厂商、天线厂商、软件公司等企业涌入，并没有思科这样的巨头。很大的一部分原因是，虽说O-RAN看似是一个非常好的机会，但在商业模式尚未清晰之前，思科不会盲目跟从，因为对于巨头而言，成本过高。

不过，从Jonathan Davidson的言语中，并不存在放弃无线接入网业务一说，一方面，思科从未大规模进入这一市场，目前也有小范围涉足边缘的小站产品，或许待O-RAN成熟之后会大举进行相关布局；另一方面，在这个瞬息万变的市场环境下，或许会通过并购的方式入场。