火车抢票APP存陷阱：疑造“购票失败”假象，截取钱款

IT之家12月17日消息 虽然铁路网官方早已推出相应的购票App，不过仍有大量用户选择使用第三方抢票软件购票，尤其是在春运期间。不过据国内媒体报道，这些第三方App中有一些往往会存在陷阱，比如携带木马病毒、退票难等。

有记者深入抢票群进一步了解相关骗局：群内的黄牛表示抢到票要交80元手续费，在记者提供了相应的身份信息后发现此时12306官网已没有当天该线路的余票，而黄牛则表示自己已抢到相应线路的车票，不过需要先付相应的手续费，在付款后记者收到一组12306的账密，输入后系统提示密码错误，而黄牛则催促付款，记者只能先垫付票款，当记者要求查询订单状态时却被拒绝，而当记者最终付款后却被拉黑。

对此有业内人士分析这是一种火车票骗局，有的骗子完全没有抢票而有的骗子抢到票了但最后也会骗取钱款后就退票拉黑。

记者还发现网上存在一款名叫“火车票生成器”的App，使用该App即可生成一张高铁票截图，不过票面二维码扫不出信息。

除了火车票骗局外，一些第三方App往往也内置病毒。有记者在网上下载一款第三方抢票软件，用杀毒软件扫描后发现软件存在病毒。也有一些抢票软件以发红包、抽奖等名义向赌博App导流，甚至已有团队承接类似的抢票软件，相关数据直接照搬其他正版软件，用户如若退款的话钱款首先退到平台处再由平台退给用户。据介绍，这样一款软件收费在6-7万元。

有网友用这种第三方和App购买了两张火车票，成功扣款后订单却显示未支付，最后订单由于超时而被取消。致电客服却无人接听。

警方提醒旅客不要下载来历不明的抢票软件，同时12306官方也表示，如果通过其他网站办理的客票业务出现问题的话12306将不予以受理，建议直接登录12306官网购买。