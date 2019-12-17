realme Buds Air真无线耳机正式亮相：蓝牙5.0+降噪+无线充电

IT之家12月17日消息 realme Buds Air真无线耳机正式亮相印度，目前发布会还在持续中。

核心配置方面，realme Buds Air真无线耳机搭载一颗支持蓝牙5.0的高性能R1处理器，能保证音频的有效传输及进一步降低声音延迟。realme Buds Air真无线耳机的两个耳塞可以同步连接至手机，以确保音频无缝同步传输并保持尽可能低的延迟。

除此之外，realme Buds Air真无线耳机将游戏模式下的声音延迟降低51%，与竞争对手的205ms延迟相比，前者延迟仅为120ms。

realme Buds Air真无线耳机单个耳塞内配备2个内置麦克风，用以消除双麦克风噪音：一个用来消除环境噪音，一个用来消除人声噪音；除此之外，realme Buds Air真无线耳机还通过算法合成来抵消环境噪音，并在通话期间可以提供清晰的通话质量。

realme Buds Air真无线耳机配备进口的LCP高级多层复合膜片，12毫米大扬声器，并使用定制的Dynamic Bass Boost解决方案来提供强劲的低音效果，增强了观看电影和听音乐的沉浸感。

realme Buds Air真无线耳机内置，智能磨损检测和内置的距离传感器，可以检测磨损。

在手势方面，realme Buds Air真无线耳机提供三项快捷操作——点按两次播放/暂停、点按三次下一曲、长按呼出智能助手Google Assistant。

realme Buds Air真无线耳机支持无线充电，官方还推出首款10W无线快充底座。

realme Buds Air真无线耳机为半入耳式设计，耳机重量仅为4.2g。

配色方面，realme Buds Air真无线耳机提供黑、白、黄三色，价格暂未公布。