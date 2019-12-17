内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

realme Buds Air真无线耳机正式亮相：蓝牙5.0+降噪+无线充电

2019/12/17 15:44:05来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月17日消息 realme Buds Air真无线耳机正式亮相印度，目前发布会还在持续中。

核心配置方面，realme Buds Air真无线耳机搭载一颗支持蓝牙5.0的高性能R1处理器，能保证音频的有效传输及进一步降低声音延迟。realme Buds Air真无线耳机的两个耳塞可以同步连接至手机，以确保音频无缝同步传输并保持尽可能低的延迟。

除此之外，realme Buds Air真无线耳机将游戏模式下的声音延迟降低51%，与竞争对手的205ms延迟相比，前者延迟仅为120ms。

realme Buds Air真无线耳机单个耳塞内配备2个内置麦克风，用以消除双麦克风噪音：一个用来消除环境噪音，一个用来消除人声噪音；除此之外，realme Buds Air真无线耳机还通过算法合成来抵消环境噪音，并在通话期间可以提供清晰的通话质量。

realme Buds Air真无线耳机配备进口的LCP高级多层复合膜片，12毫米大扬声器，并使用定制的Dynamic Bass Boost解决方案来提供强劲的低音效果，增强了观看电影和听音乐的沉浸感。

realme Buds Air真无线耳机内置，智能磨损检测和内置的距离传感器，可以检测磨损。

在手势方面，realme Buds Air真无线耳机提供三项快捷操作——点按两次播放/暂停、点按三次下一曲、长按呼出智能助手Google Assistant。

realme Buds Air真无线耳机支持无线充电，官方还推出首款10W无线快充底座。

realme Buds Air真无线耳机为半入耳式设计，耳机重量仅为4.2g。

配色方面，realme Buds Air真无线耳机提供黑、白、黄三色，价格暂未公布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：realme Buds Air真无线耳机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有