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九号机器人发布超级电摩，号称“性能怪兽”

2019/12/17 16:26:19来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月17日消息 今天九号机器人推出了E系列和C系列两款电动车，官方没有透露详细配置。现在，九号机器人又公布了一款超级电摩，号称“性能怪兽”。

九号机器人超级电摩宣传视频：点此观看

从官方的视频可以看到，这款超级电摩造型新颖，但是官方没有公布任何配置和售价信息。

九号电动E系列将于京东独家首发，官方称12月17日15：30预约开启，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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关键词：九号电动车

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