《和平精英》迎来激战寒冬版本：圣诞老人送空投，支持iPad Pro 2018 90帧帧率

IT之家12月17日消息 今日，《绝地求生》发布“激战寒冬”版本更新公告，计划于明日（12月18日）8:00更新版本。本次更新不停机且非强制更新。

经典模式



经典模式迎来限时玩法圣诞模式。圣诞老人将乘坐驯鹿车投递圣诞礼物盒，各大城区内也会刷出圣诞树和圣诞礼物盒。各种圣诞礼物盒中包含着圣诞道具。玩家匹配海岛地图和雪地地图可概率进入该模式。

创意模式

1）创意工坊将加入限时玩法极寒模式。该模式以经典竞赛玩法为基础，雪地地图上定期出现极寒天气，玩家们需要通过各种途径保持体温，低于正常体温值时健康值会持续减少。

2）创意工坊还将加入限时玩法特种作战。在海岛地图中，玩家拾取地面掉落的特种装备可以进阶为不同兵种，拾取三种升级核心（圆形、方形、三角）可以提升兵种等级并解锁更多技能。

主要优化内容

1）“拾取设置”中在新增自动拾取瞄准镜选项，关闭此选项后，拾取倍镜不会自动装配到枪械；

2）“自定义布局设置”中，重置布局时新增二次确认提示，以防止特种兵的误操作导致布局重置；

3）跳伞跟随功能优化：被跟随的玩家可以将跳伞队长转让给其他玩家；

4）具有ProMotion技术的iPad Pro 2018可支持运行90帧帧率。