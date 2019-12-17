内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《和平精英》迎来激战寒冬版本：圣诞老人送空投，支持iPad Pro 2018 90帧帧率

2019/12/17 17:36:24来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月17日消息 今日，《绝地求生》发布“激战寒冬”版本更新公告，计划于明日（12月18日）8:00更新版本。本次更新不停机且非强制更新。

经典模式

经典模式迎来限时玩法圣诞模式。圣诞老人将乘坐驯鹿车投递圣诞礼物盒，各大城区内也会刷出圣诞树和圣诞礼物盒。各种圣诞礼物盒中包含着圣诞道具。玩家匹配海岛地图和雪地地图可概率进入该模式。

创意模式

1）创意工坊将加入限时玩法极寒模式。该模式以经典竞赛玩法为基础，雪地地图上定期出现极寒天气，玩家们需要通过各种途径保持体温，低于正常体温值时健康值会持续减少。

2）创意工坊还将加入限时玩法特种作战。在海岛地图中，玩家拾取地面掉落的特种装备可以进阶为不同兵种，拾取三种升级核心（圆形、方形、三角）可以提升兵种等级并解锁更多技能。

主要优化内容

1）“拾取设置”中在新增自动拾取瞄准镜选项，关闭此选项后，拾取倍镜不会自动装配到枪械；

2）“自定义布局设置”中，重置布局时新增二次确认提示，以防止特种兵的误操作导致布局重置；

3）跳伞跟随功能优化：被跟随的玩家可以将跳伞队长转让给其他玩家；

4）具有ProMotion技术的iPad Pro 2018可支持运行90帧帧率。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：和平精英iPad Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有