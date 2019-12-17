谷歌26亿美元收购Looker的交易，遭英国监管机构调查

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新浪美股讯北京时间17日消息，英国正式宣布对谷歌以26亿美元收购Looker Data Sciences Inc.的交易展开合并调查。英国的反垄断监督机构一周前就亚马逊收购Deliveroo的少数股权表达关切。
英国的竞争与市场管理局（CMA）周二在声明中表示，该机构将核实Alphabet Inc。旗下的谷歌此次的收购交易是否有可能大幅削弱竞争。
CMA表示将第一阶段审查决定的截止日期定在2月13日。该两家公司周一被告知了此次合并调查。
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