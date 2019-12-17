律师谈腾讯/爱奇艺超前点播：合情合理，但服务层级须分明并明示

IT之家12月17日消息 近日在爱奇艺和腾讯两大平台播放的大热剧集《庆余年》因平台采取视频网站分级服务而饱受诟病。继爱奇艺和腾讯相关人员对自家服务做出解释后，有律师也对两家平台所采取的网站分级服务作出解读，一起来看一下。

律师韩骁称，从法理上讲视频网站分级服务合情合理，无论是国内还是国外，视频软件有权对会员设置不同的服务政策，这种根据不同的费用、不同的层级享受不同的服务的方式是应该慢慢被接受的，没必要从道德层面去谴责。只不过目前在中国“VIP”被滥用，VIP应该是一种十分顶级的服务，一些国内视频网站所提供的VIP服务基本相当于会员服务，导致消费者没有提前做出消费预估。因此视频网站的服务层级还须分明并向用户明示。

对于《庆余年》的分级付费行为，在三声2019第四届中国新文娱·新消费年度峰会上，腾讯视频副总裁王娟回应称：“（腾讯视频）对会员的告知、对他们的消费心理不够体贴，这是我们的bug，是我们做得不好的地方。”

爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹也表示，视频平台的内容在越来越多元，用户的需求也变得更多元。“我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。”