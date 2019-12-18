视频显示LED刹车灯频闪被开罚单，车主喊冤

IT之家12月18日消息 据看看新闻报道，上海的吴先生上月底收到了一份交警罚单，但查看原因后却感到非常冤枉。

报道称，吴先生吃罚单的原因是：一段后车视频中显示，吴先生的车在刹车后，尾灯闪烁不停，有机件不全或尾灯损坏嫌疑。但吴先生用肉眼观察尾灯并没有发现类似视频中频闪现象，并且去4S店检查后也没有发现车辆尾灯有任何问题。

吴先生向交警说明情况后，被告知要么交罚款，要么去上级部门做行政复议。

为什么视频中的尾灯跟肉眼看起来不一样呢？原来，LED灯都存在频闪现象，但频率太高肉眼无法察觉，当使用相机拍摄时，因为相机图像是时时更新的，与闪烁频率不同步，明暗条纹在移动，就会表现为条纹闪烁。

但交警方面表示，若要改变判罚，须由4S店出据函件证明上述实验情况，这让吴先生很难接受。有律师指出，就算4S店愿出具相关证明，其它同型号车辆仍有被误罚可能。建议车企方去函相关执法部门进行说明，而交警部门也应主动查验核实。

目前，交警已联系吴先生，将对此情况作进一步处理。

对此有网友称，很多的led灯都会出现频闪现象，真的和车子是什么牌子无关，车主也是很冤枉了。还有网友认为，新生事物，交警部门也应该要与时俱进啊。以事实为依据，实地拿手机对着车灯拍一下不就行了，还要费力证明什么。