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华为Mate 30 Pro 5G 8+128GB版今日开卖，售价6399元

2019/12/18 9:20:55来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月18日消息 不久前，华为推出了Mate30 Pro 5G手机的8GB+128GB版本，售价为6399元，今天（12月18日）开卖，感兴趣的小伙可以关注一下。

据悉，华为Mate30 Pro 5G手机搭载华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G，大小三核NPU，达芬奇创新架构，AI算力全面提升；此外，麒麟990 5G同时支持SA及NSA 5G双模，适配国内三大运营商的5G/4G/3G/2G频段。

华为Mate 30 Pro5G采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度。内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。华为取消了Mate30 Pro侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约；滑动侧边缘即可完成音量调节等操作，并带有震动反馈。此外，还支持屏下指纹技术。配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持5倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。华为Mate 30 Pro电池容量为4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充等。

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关键词：华为Mate 30

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