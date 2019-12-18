日本将出台多项新法：对苹果等美国科技巨头不利

12月18日消息，据国外媒体报道，日本政府正在对苹果、谷歌和亚马逊等公司提出新的合同披露要求，这项法律要求旨在防止任何大型公司滥用其市场权力。

日本将加强对其所称的“平台者”的监管，所谓的“平台者”实际上指的是大型国际科技公司，尤其是指苹果、谷歌、Facebook和亚马逊等大型科技公司。这些新举措，旨在防止大型企业在暗中悄悄地获得对规模较小的本土企业的不公平优势。

据路透社报道，这些公司现在将必须明确披露他们与客户之间合同的所有条款。此外，他们也有义务向政府报告自己业务的详细情况，但向政府报告业务涉及的具体内容尚未对外公布。

“我们希望通过新法律的实施，能够让商业交易变得透明，但不会造成企业过重的负担或阻碍创新。”日本政府经济大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)表示，“新的法律构建了一个框架，让‘平台者’作出自主努力来维持市场透明度和公平。”

将这项法律规定为需要“自主努力”，意味着，日本暂时还希望让这些大型公司能够实行自我监管。

此外，除了新的合同披露和业务报告要求外，日本还在对其现行法律进行更具体的评估。

针对有关日本反垄断法的指导方针，日本公平贸易委员会将进行修订。在评估拟议中的合并案时，该委员会将会评估所涉及消费者个人数据的价值。

同样，还将修订“个人信息保护的法律”，明确允许个人能够让公司停止使用他们的个人数据。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）日前对东京进行了访问，而上述消息是在库克离开东京不久发布的。

今年早些时候，日本的立法还限制移动运营商提供手机销售折扣。考虑到旗舰手机价格结构，此举对苹果的影响最大。