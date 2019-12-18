新华社：“央行数字货币”或将在不久的未来破茧而出

IT之家12月18日消息 今日，新华社发文表示，多方研究显示，全球多家央行已在数字货币研发上取得进展，“央行数字货币”或将在不久的未来破茧而出。

美国布鲁金斯学会近日发布研究报告称，目前法国、瑞典、沙特、泰国、土耳其、巴哈马、巴巴多斯、乌拉圭等国家已在“央行数字货币”研发上取得实质性进展或有意发行“央行数字货币”。

新华社指出，中国人民银行行长易纲日前表示，中国央行从2014年就开始研究数字货币，目前取得了积极进展。人民银行把数字货币和电子支付工具结合起来，将推出一揽子计划，目标是替代一部分现金。

今年10月，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在首届外滩金融峰会上表示，人民银行对于DCEP的研究已经有五六年，我认为已趋于成熟。中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。

彼时，黄奇帆表示，中国央行推出的数字货币是基于区块链技术做出的全新加密电子货币体系，将采用双层运营体系，即人民银行先把DCEP兑换给银行或者是其他金融机构，再由这些机构兑换给公众。DCEP的意义在于它不是现有货币的数字化，而是M0的替代。它使得交易环节对账户依赖程度大为降低，有利于人民币的流通和国际化。同时DCEP可以实现货币创造、记账、流动等数据的实时采集，为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考。

