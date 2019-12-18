内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

新华社：“央行数字货币”或将在不久的未来破茧而出

2019/12/18 14:15:43来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月18日消息 今日，新华社发文表示，多方研究显示，全球多家央行已在数字货币研发上取得进展，“央行数字货币”或将在不久的未来破茧而出。

美国布鲁金斯学会近日发布研究报告称，目前法国、瑞典、沙特、泰国、土耳其、巴哈马、巴巴多斯、乌拉圭等国家已在“央行数字货币”研发上取得实质性进展或有意发行“央行数字货币”。

新华社指出，中国人民银行行长易纲日前表示，中国央行从2014年就开始研究数字货币，目前取得了积极进展。人民银行把数字货币和电子支付工具结合起来，将推出一揽子计划，目标是替代一部分现金。

今年10月，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在首届外滩金融峰会上表示，人民银行对于DCEP的研究已经有五六年，我认为已趋于成熟。中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。

彼时，黄奇帆表示，中国央行推出的数字货币是基于区块链技术做出的全新加密电子货币体系，将采用双层运营体系，即人民银行先把DCEP兑换给银行或者是其他金融机构，再由这些机构兑换给公众。DCEP的意义在于它不是现有货币的数字化，而是M0的替代。它使得交易环节对账户依赖程度大为降低，有利于人民币的流通和国际化。同时DCEP可以实现货币创造、记账、流动等数据的实时采集，为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：数字货币

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有