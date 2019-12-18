苹果宝马联想等向欧盟投诉自动驾驶“专利滥用”，或针对诺基亚

新浪科技讯北京时间12月18日下午消息，根据外媒报道，包括苹果、宝马、思科、戴姆勒、戴尔、福特、联想在内的共27家涉及科技、自动驾驶行业的公司本周向欧盟委员会投诉有关自动驾驶存在的FRAND（即公平、合理、非歧视原则）专利滥用的问题，压制了自动驾驶汽车和其他互联设备的创新。

据悉，在这些27家公司递交给欧盟的投诉信里写道：“一些（标准必需专利）拥有者只给某些特定的公司提供授权的做法……阻碍了物联网和相关创新科技公司研发部规划的投资。这种做法扼杀了创新，阻止了新的市场准入，破坏了供应商和老客户之间的关系。这种行为导致的是，欧洲企业和消费者也许要在竞争更激烈的市场里花费更高的价钱才能买到所需的东西。”

由于这封投诉信并没有指名道姓地指出所投诉的公司，因此具体被封锁的专利以及涉及的公司尚不得知。话虽如此，不过从外媒的报道来看，当诺基亚因为拒绝给开展自动驾驶业务的公司授予许可之后，欧盟主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、欧盟反垄断专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）、欧盟工业政策专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）很快就收到了这封投诉信。

近期，在戴姆勒、供应商伯里（Bury）以及其他相关公司的投诉之下，欧盟的监管部门已经承诺调查芬兰电信巨头诺基亚。对此，诺基亚称这样的调查是“不道德的”。

至于苹果希望从欧盟的调查中获取什么利益还无法得知，不过这个科技巨头致力于打造自家的自动驾驶汽车项目“Project Titan”并不是什么秘密。

早在2015年，苹果就雄心勃勃地开始了自动驾驶领域的布局，一度雇用了超过1000名员工开展各种各样的自动驾驶技术的研究，可是现在只能在披露的专利中看得出来苹果在此领域的作为。后来，因为苹果的自动驾驶车辆在道路测试中发生了事故，导致苹果的上层出现了不一致的声音，也让苹果的自动驾驶项目在2016年底被迫搁浅。

尽管苹果继续重塑它的自动驾驶汽车团队，在加州建造了测试场地，但是面向消费群体的自动驾驶车辆恐怕在这几年还不会量产。

除了自动驾驶车辆，苹果通过这封递交欧盟的投诉信也有可能试图保护自身在移动设备中所拥有的有价值的技术。更具体地说，正如这些科技公司抱团签署投诉信暗示的一样，掌握5G的先进技术或许才是这封信的核心。对于自动驾驶车辆的操作来说，超快的无线协议至关重要，对于下一代智能手机和笔记本电脑来说也不例外。