分析师看好苹果印度收益，将其目标股价调至325美元

北京时间12月18日下午消息，据外媒报道，Cowen证券研究机构近日提高了苹果股票的目标价格，并认为苹果在印度市场的收益可以抵消中国市场的损失。



分析师克瑞斯·桑卡尔（Krish Sankar）在周二发给客户的报告中指出，即将发布的iPhone，无线销售和服务收入的增长等，作为短期催化剂，有望股价上涨。桑卡尔还表示，苹果管理层在2019年的股票回购计划非常成功，创造了持续的动力。

“苹果股价自2019年1月触底以来，已经上涨近90%，”桑卡尔写道，“除此之外，在核心硬件业务的增长与订阅收入的增加等积极因素下，我们相信苹果的股票可以继续领跑大盘。”

桑卡尔还预测了iPhone出货量在2020和2021两个自然年度的增长。他预期，2020年，iPhone的出货量将增长3%至1.97亿台，推动营收增长至1470亿美元。他还补充说，“iPhone SE 2”若真的会发布，则可以为公司带来更多额外好处，他当前的预测模型中并未计入iPhone SE 2的收入。

桑卡尔还预期，2020年苹果服务的增长率大约为16%，可达到570亿美元。Apple TV+的收入预期在2020年可贡献5亿美元收入，而公司在内容上的支付预期为40亿美元。随着Apple TV+免费试用期即将到期，该领域的财务状况有望在明年得到改善。桑卡尔预期，到2021年，50%的服务收入将来自持续的订阅收入。

AirPods是苹果产品组合中的新潜力，在2019年为公司营收贡献了30亿美元，桑卡尔预期2020年，AirPods的收入或可将达到40亿美元。总体而言，桑卡尔认为，苹果可穿戴部门的销售额将从2019年的180亿美元不到，到2020年增长38%至245亿美元。

桑卡尔预测，2020财年和2021财年的每股收益分别为13.54美元和15.65美元，与先前的预期持平；但提高了他的目标价格，将2021财年的目标价格从290美元提升至325美元。