微信将“加拿大国旗”翻译为“他在监狱中”，官方致歉

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月18日消息 据QZ消息，17日，有国外网友发现，中国知名社交应用微信（Wechat）将聊天中发送的“加拿大国旗”翻译为“he's in prison（他在监狱中）”，除此之外还将其他一些国家和地区的国旗翻译为不相干的词汇，看上去就像是随机出现的词汇一样。
针对此事，腾讯微信方面在一份声明中表示，我们将立即采取行动来修复微信上的翻译错误，感谢发现此问题的用户，因此事给大家带来的不便，我们深表歉意。我们将继续改善我们的产品和服务。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有