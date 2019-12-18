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微信将“加拿大国旗”翻译为“他在监狱中”，官方致歉

2019/12/18 18:39:57来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月18日消息 据QZ消息，17日，有国外网友发现，中国知名社交应用微信（Wechat）将聊天中发送的“加拿大国旗”翻译为“he's in prison（他在监狱中）”，除此之外还将其他一些国家和地区的国旗翻译为不相干的词汇，看上去就像是随机出现的词汇一样。

针对此事，腾讯微信方面在一份声明中表示，我们将立即采取行动来修复微信上的翻译错误，感谢发现此问题的用户，因此事给大家带来的不便，我们深表歉意。我们将继续改善我们的产品和服务。

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关键词：微信加拿大

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