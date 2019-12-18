联想控股继任者发公开信：长跑的新里程，从我们脚下开始了

新浪科技讯12月18日晚间消息，联想控股发布公告称，柳传志宣布卸任联想控股董事长，宁旻将接任。

随后，宁旻、李蓬发布致联想控股全体同仁的一封信，信中二人表示，“惟有坚守使命、脚踏实地，方能不负国家与时代的机遇，不负柳总为代表的老一辈联想人，不负股东、社会各界的信任与关注，也无愧于我们对自己的信心。”

以下为全文：

用使命感和战斗力，接棒长跑！

——宁旻、李蓬致联想控股全体同仁的一封信

各位同仁：

今天，是联想历史上具有重要意义的一天，是这支队伍长跑征程中，接棒前行、继往开来的一天。

相信大家已经看到了公司刚刚发布的公告。联想控股的此次传承，是公司董事会和最高管理层，着眼于企业长远发展需要，精心设计、系统规划后的慎重决定。承蒙各方信任，接下来，我们将与大家一起并肩作战，共赴愿景。

感谢改革开放释放了中国人奔日子的动力和激情；感谢中国科学院等各方股东的充分信任和大力支持；感谢社会各界的厚爱和关注。更要感谢所有联想人35年来的拼搏与奋斗。

此时此刻，我们最想感谢的是柳总，他是这个舞台——联想事业的创始人、缔造者；感谢朱总，他是联想多次重大战略转型和升级的主要推动者和实现者，他和柳总共同开创了联想控股的事业。

这个舞台生逢其时。35年来之所以能不断挑高目标，正是时代赋予的机遇，是一代代联想人接力长跑的结果。今天接过接力棒，我们当牢记“产业报国”的公司愿景，执着向前。

这个舞台“以人为本”。在大股东中科院的支持下，联想成功实施了股份制改造。柳总坚决拒绝了大家要提高他应得股比的建议，而是让企业发展果实激励到更多的新老同仁。公司上市后，他个人股比不到3%。我们当倍加珍惜这样的好机制，充分发挥想象力和创造力，把个人追求融入企业的长远发展当中。

这个舞台积淀了扎实的管理和文化基础。从联想核心价值观、方法论，到领导力三要素，再到文化的具体表现形式，这是联想的宝贵财富，我们将继承并发扬。

身处外部环境的诸多不确定性之中，我们不讳言此刻所背负的压力、要直面的挑战。但抚今追昔，往往是经历了一次次的黑云压城，才可能孕育一次次的破壁而出。无论是上世纪90年代国际PC巨头抢滩中国大兵压境时的破局，本世纪初与所向披靡的戴尔电脑的鏖战，2008年金融海啸引发巨亏之后的逆转；还是君联资本投资业务起步时的艰辛求索，为实现联想控股中期战略目标进程中的排除万难……多少次九死一生的难关，联想人扛住了、走过来了。艰难险阻，玉汝于成。

一代人有一代人的担当，历经35年风雨锤炼的我们当有信心。

信心来自于脚下这片热土。中华民族伟大复兴进程的推进，将为我们造就动力和机遇，我们定当认真研究、好好把握，与时代共振、趁势前行。

信心来自于公司深厚的底蕴和明确的战略。我们将充分结合内外部环境变化，坚决发挥“双轮驱动”业务模式的独特优势，在深耕既有业务的同时，通过合理的资源配置，动态把握新机遇，持续打造支柱型资产，努力提升公司整体价值，并为中国实体经济的发展贡献更多力量。

信心更来自于我们这支充满凝聚力和战斗力的团队。这些年我们在不断的摔打中成长，在刻苦的钻研中提高，多次的攻坚克难中，大家百折不挠、上下齐心。

长跑之路，任重道远。我们看到，新技术、新模式、新变局正风起云涌，在这样快速多变的“战场”上，我们必须拼命学习、锐意突破；必须拥有更大的格局，锤炼出更强的战斗力。惟有坚守使命、脚踏实地，方能不负国家与时代的机遇，不负柳总为代表的老一辈联想人，不负股东、社会各界的信任与关注，也无愧于我们对自己的信心。

长跑的新里程，从我们脚下开始了……