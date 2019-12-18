柳传志退休，宁旻接班，他是谁？

“宁总这个人呢，特别细心、记忆力特别好，就算是只见过你一次，他都能记得你叫什么、在哪个岗位。”

在网易科技《态℃》记者得知宁旻将接班柳传志的消息后，一位联想控股前员工这样向我们评价宁旻。

“宁总在内部分管很多部门，管理能力和判断也获得了内部很大的认可。”而另一位联想控股员工，则是这样评价柳传志选定的这位接班人。

宁旻是谁？

根据百科的信息显示，宁旻生于1969年，现年50岁，1991年加盟联想，现任联想控股高级副总裁兼首席财务官，历任联想控股总裁助理、助理总裁兼董事会秘书、副总裁、高级副总裁兼首席财务官、执行董事，负责公司的财务与资金、资本运作、风控与审计，以及资本市场和公共关系等相关工作，并主持财务投资业务的运营管理。

网易科技《态℃》记者收到的一些信息显示，宁旻于1997年1月于中国取得中国人民大学颁发的经济学学士学位，并于2001年10月完成中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。

在联想控股官方网站的管理团队中，宁旻目前排在第四位，排在他前面的三位分别是：柳传志、朱立南、赵令欢，其他的管理人员还包括陈绍鹏、唐旭东和李蓬。

此前，业内一直猜测柳传志退休后会由朱立南来接班，但朱立南此次将与柳传志一起退休，不再担任联想控股总裁职务，仅保留君联资本董事长等职务。

“朱总的事情也比较多，他还要管君联那边的事。”联想控股员工吴念这样告诉网易科技《态℃》记者。

宁旻曾担任联想控股总裁助理、助理总裁兼董事会秘书等职务，此前与媒体人有过较多接触，一些媒体人给网易科技《态℃》记者的反馈都类似：温文尔雅、很有礼貌。

“他当时是柳传志的助理，感觉是个很有礼貌的人，沟通的时候这点感觉比较明显。”有媒体人这么向我们描述宁旻。

在联想控股员工们看来，宁旻是个执行力很强、记忆力超强的人，“他见过你一次，就能记得什么时候见的你、你叫什么名字。”他们认为，宁旻有足够的能力带动联想控股继续前行。

为什么是宁旻和李蓬？

《态℃》记者获悉，未来联想控股的权力核心，将由柳朱搭档（柳传志和朱立南）更替为宁李配（宁旻和李蓬）。

为什么是宁旻？有熟悉柳传志的人员透露说，除了宁旻担任柳传志多年的助理久经考验外，宁旻的首席财务官（CFO）的背景也是重要原因。

宁旻并不是第一个接班的CFO。

例如，阿里现任董事长兼CEO张勇，在2007年加盟阿里之前曾担任盛大CFO，加入阿里后也是先出任淘宝网CFO，随后历任淘宝网首席运营官、天猫总裁、阿里CEO等，并在今年9月接替马云担任阿里董事长。

而除了张勇之外，新浪董事长兼CEO曹国伟也曾担任过新浪CFO，携程CEO孙洁在加盟携程后担任了7年CFO职务。对于CFO，任正非曾评论说，“优秀的CFO，是能随时接替CEO职位的人”。

但有评论认为，CFO接班，更多是企业发展到了一定阶段后，企业需要精细化的运营，求稳定为主，而非开疆拓土为要。

宁李配的另一位核心李蓬2003年加盟联想，现任联想控股股份有限公司高级副总裁、执委会成员，重点负责战略投资业务。朱立南和柳传志一起退休后。李蓬接任朱立南，担任联想控股总裁一职。

▲图为李蓬

李蓬历任联想控股投资管理部总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总裁。李蓬很有低调。

柳传志曾表示，经过多年的积累和深入研究，联想控股创造了独特的“战略投资+财务投资”双轮驱动的业务模式，将依托这一模式并借助资本市场持续打造行业领先企业。

宁李这对“CFO+战投”组合是“战略投资+财务投资”双轮驱动的业务模式的延续，将带领联想控股下一个阶段的征程。柳传志这个班交接的怎么样，时间会给出答案。