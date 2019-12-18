苹果、谷歌和亚马逊结盟：打造智能家居统一新标准

北京时间12月18日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊、谷歌和苹果公司周三达成一项罕见的合作伙伴关系，旨在打造智能家居新标准，让消费者使用起来更方便。

当前，亚马逊、谷歌和苹果都在积极争抢智能家居用户，但竞争本身却给智能家居产品的消费者和制造商带来了困惑和麻烦，因为消费者必须要购买与其智能家居系统相兼容的产品。

IDC今年9月发布的数据显示，今年全球智能家居设备数量将达到近8.15亿台，同比增长23.5%，2023年这一数字将增至13.9亿台。为实现这一市场规模，为了让消费者保持理智，我们需要某种标准，能让所有智能产品互通互联。

这就是苹果、谷歌和亚马逊三大竞争对手联合起来的原因。今天，你可能需要购买一把智能锁，但首先要弄清楚，这把锁是与亚马逊Echo（使用Zigbee标准）相兼容，还是与Google Home或Apple HomeKit相兼容。

同样令人头疼的问题还延伸到了制造智能设备的公司。他们需要从一开始就决定，其产品是支持Zigbee标准，还是苹果或谷歌标准。做出决定后，他们需要在设备的整个生命周期内不断更新，以确保在所有平台上都是安全的。而这一次，苹果、谷歌和亚马逊准备联合打造的新标准，就是为了解决上述问题。

这项合作被称为“基于IP的互联家庭项目”（Project Connected Home over IP），致力于为智能家居创建一个新的标准，人们在购买产品时就能知道是否可以与家里的智能系统相兼容，并且这些产品是安全的。将来，智能家居产品的包装盒上会印有一个Logo，以便让消费者知道它是否由“基于IP的互联家庭项目”构建和支持。

三家公司在一份新闻稿中表示：“该项目建立在一个共同的信念之上，即智能家居设备应该是安全、可靠和无缝使用的。该项目以互联网协议（IP）为基础，旨在实现智能家居设备、移动应用程序和云服务之间的通信，并为设备认证定义一套特定的基于IP的网络技术。”

除了苹果、谷歌和亚马逊，ZigBee联盟公司也将加入这一合作，它们包括三星SmartThings、施耐德电气、Signify(飞利浦照明)、宜家、恩智浦半导体和Resideo等。

这一联盟最初将专注于物理安全智能家居设备，如烟雾报警器和二氧化碳传感器、智能门锁、安全系统、电插头、窗帘和HVAC（供热、通风与空调）控件，然后再扩展到其他类型的设备和商业解决方案。

该联盟计划在明年晚些时候发布一份规范草案和初步的开源资料，目前尚不清楚首批产品何时上市。