携程第三季度净利润7.93亿元，同比扭亏为盈

11月14日，携程集团发布截至2019年9月30日的第三季度财报，该季度携程收入105亿元人民币，同比增长12%；归属于携程集团股东的净利润为7.93亿元人民币，相比2018年同期净亏损为11亿元人民币，相比上季度净亏损为4.03亿元人民币。

携程公司于2019年10月25日正式更名为“ Trip.com Group Limited”，并于2019年11月5日正式将其股票名称更改为“ TCOM”。携程集团经营的旅游品牌主要包括Trip.com，携程，Skyscanner和去哪儿。

2019年第三季度业务摘要

营业收入同比增长52%，达到22亿元人民币（3.14亿美元）。除去股票薪酬费用，2019年第三季度的非美国通用会计准则营业收入同比增长40%至26亿元人民币（3.69亿美元）。

2019年第三季度的营业利润率为21%，而2018年同期为16%，上一季度为15%。不包括股票薪酬费用，非美国通用会计准则营业利润率达到25%，是过去6年中的最高水平。

-2019年第三季度，Trip.com国际酒店业务（不包括大中华地区）的收入同比增长达到50%。

-Trip.com品牌的国际机票销量连续第12个季度保持三位数的增长。

2019年第三季度财务业绩和业务更新

携程集团2019年第三季度净收入为人民币105亿元（约合15亿美元），较2018年同期增长12%。

2019年第三季度的住宿预订收入为人民币41亿元（约合5.76亿美元），比2018年同期增长14%，这主要归因于我们品牌在全球的广泛覆盖，全球产品组合的扩展以及潜在客户的多元化住宿选择。 2019年第三季度的住宿预订收入比上一季度增长了21%，这主要是由于季节性因素的影响。

2019年第三季度的运输票务收入为人民币37亿元（5.21亿美元），比2018年同期增长3%，主要是由于国际机票和地面运输票务需求的增加。 2019年第三季度的交通票务收入比上一季度增长了9%，主要是由于季节性因素。

2019年第三季度的旅游套餐收入为人民币16亿元（2.29亿美元），比2018年同期增长19%，主要是由于线下商店产生的流量显着增加以及在中国的二线城市。 2019年第三季度的旅游套餐收入比上一季度增长了56%，这主要是由于季节性因素的影响。

2019年第三季度的企业旅行收入为3.35亿元人民币（4,700万美元），较2018年同期增长26%，这主要是由于企业客户群的扩大和产品组合趋势的优化所致。 2019年第三季度的公司差旅收入比上一季度增长了9%，这主要是由于季节性因素的影响。

2019年第三季度的毛利率为79%，与2018年同期和上一季度的毛利率保持一致。

2019年第三季度的产品开发费用为人民币28亿元（约合3.9亿美元），比2018年同期增长12%，比上一季度增长6%，这主要是由于与产品开发有关的人员增加。 2019年第三季度的产品开发费用占同期净收入的27%。不计入股权激励费用，2019年第三季度的非美国通用会计准则产品开发费用占同期净收入的25%，较2018年同期的24%有所增加，较上一季度的28%有所下降。

2019年第三季度的销售和营销费用比2018年同期减少8%至25亿元人民币（3.47亿美元），这主要是由于与销售和营销活动有关的费用减少。销售和营销费用比上一季度增长18%，主要是由于与销售和营销活动有关的费用增加。 2019年第三季度的销售和营销费用占同期净收入的24%。不计入股票薪酬费用，2019年第三季度的非美国通用会计准则销售和市场营销费用占同期净收入的23%，较2018年同期的29%和上一季度的24%有所下降25美分硬币。

2019年第三季度的一般管理费用比2018年同期增长18%，达到8.09亿元人民币（1.13亿美元），这主要是由于一般和行政人员相关费用的增加。2019年第三季度的一般管理费用占同期净收入的8%。不计入股权奖励费用，非美国通用会计准则管理费用占同期净收入的6%，与2018年同期持平，低于上一季度的8%。

2019年第三季度的经营收益为人民币22亿元（约合3.14亿美元），而2018年同期为人民币15亿元，上一季度为人民币13亿元。 2019年第三季度的营业收入同比增长52%。不包括股票薪酬费用，非美国通用会计准则营业收入为26亿元人民币（3.69亿美元），2018年同期为19亿元人民币，上一季度为人民币17亿元。 2019年第三季度的非美国通用会计准则营业收入同比增长40%。

2019年第三季度的营业利润率为21%，而2018年同期为16%，上一季度为15%。不计入股权奖励费用，非美国通用会计准则营业利润率为25%，而2018年同期和上一季度均为20%。

2019年第三季度的所得税费用为3.65亿元人民币（5,100万美元），而2018年同期为2.57亿元人民币，上一季度为3.36亿元人民币。我们有效税率的变化主要是由于具有不同税率的子公司的盈利能力变化所致，其中包括权益性证券投资公允价值变动的某些不可扣减费用。

2019年第三季度归属于携程集团股东的净利润为7.93亿元人民币（1.12亿美元），2018年同期净亏损为11亿元人民币，上一季度为亏损4.03亿元人民币。不计入股权奖励支出和股权证券投资的公允价值变动，携程集团股东应占的非美国通用会计准则净利润为23亿元人民币（3.17亿美元），而2018年同期为17亿元人民币，上一季度为人民币13亿元。

2019年第三季度的每股美国存托凭证摊薄收益为1.35元人民币（0.19美元）。不包括股票薪酬费用和股权证券投资的公允价值变动，按照非美国通用会计准则，美国存托凭证每股摊薄收益为3.70元人民币（0.52美元）。

截至2019年9月30日，持有定期存款和金融产品的现金及现金等价物、受限制现金、短期投资的余额为610亿元人民币（85亿美元）。