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数个因素拉动特斯拉股价过去3个月上涨53.6%

2019/12/19 7:39:56来源：凤凰科技作者：霜叶责编：嗜橙评论：

北京时间12月19日消息，星期三美股涨跌不一，道指和标普500指数小幅收跌，纳指连续第6个交易日上涨，再创新高。过去3个月，特斯拉股价累计上涨53.6%，远高于标普500指数6.4%的涨幅。

据了解，特斯拉除亮眼的第三季度业绩外，拉动特斯拉股价大幅上涨的还有以下数个因素。借助市场领先的安全性、性能和令人印象深刻的规格，Model 3大获成功，成为北美和欧洲最畅销的车型之一。

不断增长的Model 3交付量使得特斯拉前景更光明；上海超级工厂3计划提前完成，似乎已经开始交付产品，给了投资者一个惊喜。上海超级工厂3将使得特斯拉能进入世界上最大的电动汽车市场，大幅降低成本。上海超级工厂3一期工程年产量为25万辆，最终年产量将达到50万辆。

公布第一个周末，Cybertruck电动皮卡预订量就达到约25万辆，其中价格接近7万美元的高端车型占到41%。预计低端型号Cybertruck将于2021年上市销售。

Model Y预计2020年投产，2020年夏季开始交付。上个月，特斯拉还宣布将在德国建设第四座超级工厂，并预计2021年末投产。

鉴于公司终于实现了管理层高高在上的目标，特斯拉股价还有足够上涨空间。另外，在可预期的将来，涉足电动汽车领域的其他厂商似乎还无法超越特斯拉。市场研究公司Zacks对特斯拉股票评级为“买入”，并预计未来特斯拉股价将屡创新高。

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关键词：特斯拉

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