特斯拉市值超过700亿美元，仍未达到马斯克薪酬方案起步标准

12月19日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在进入12月份之后不断上涨，目前还仅有4个交易日小幅下跌，股价在周三也创下了新高，目前市值已超过了700亿美元。

周三美国股市收盘时，特斯拉股价为393.15美元，较前一交易日收盘时的378.99美元上涨14.16美元，涨幅为3.74%。

股价上涨之后，特斯拉市值也有明显提升，按周三收盘时的价格计算，特斯拉的市值为708.63亿美元，已超过了700亿美元。

特斯拉也是目前美国市值最高的汽车厂商，另外两大汽车厂商中，通用汽车在周三收盘时的市值为541.62亿美元，较特斯拉低167.01亿美元；福特汽车的市值为378亿美元，仅特斯拉的53%。

虽然特斯拉的股价在周三创下了新高，市值也已超过了700亿美元，但目前的市值，距CEO马斯克获得股权激励的标准还很远。

特斯拉在2018年1月份公布了马斯克未来十年（到2028年1月20日）的薪酬方案，并在当年3月份召开的特别股东大会获批，薪酬方案不会给予马斯克任何工资和现金奖励，他的收入全部是同特斯拉的市值和业绩直接挂钩的股票期权。

与市值挂钩的一项中，共有12层，起步是1000亿美元，其后每一层级提高500亿美元，最后一级是6500亿美元，特斯拉目前700亿美元的市值，距起步标准就还差近300亿美元，离最高层级的6500亿美元，则是差了近5800亿美元。