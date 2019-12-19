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华为与中国银联达成合作，为新能源汽车充电提供无感支付

2019/12/19 13:02:14来源：C114中国通信网作者：-责编：孤城评论：

今日，华为与中国银联股份有限公司在2019年PLC-IoT产业发展论坛暨华为PLC-IoT生态联盟成立大会上，签署了“边缘计算及PLC支付场景联合创新项目”合作协议，在新能源汽车充电支付方面推出“即插即充、无感支付”的新体验。华为数据通信产品线副总裁王晨曦、中国银联电子支付研究院副院长何朔代表双方签署合作协议。

图：华为与中国银联进行“边缘计算及PLC支付场景联合创新项目”签约仪式

随着新能源汽车的迅速发展，由车联网、桩联网和智能电网融合打造的新能源生态圈已成趋势，汽车充电市场潜力巨大。但传统的汽车充电支付面临以下问题：需要铺设专门的通信线路，成本高、限制多；用户支付操作繁琐、体验差；订单难以监管，有一定安全风险。

在该联合创新方案中，中国银联与华为合作，将PLC-IoT和边缘计算技术融入到新能源汽车充电的无感支付流程中，开发出首款支持无感支付的边缘计算网关。充电现场无需单独布设通信网线，当用户取下充电枪充电时，充电桩即可通过基于电力线提供的IP化PLC通道，实时将车辆和用户信息发送给边缘计算网关；充电结束返还充电枪时，边缘计算网关通过内置的支付控件快速读取充电客户结算信息，由内置的中国银联安全芯片加密后，将相关信息发送到中国银联物联网支付平台，随后生成订单并完成交易。

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关键词：华为中国银联

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