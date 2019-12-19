Uber再遭一劫，德国法院禁止通过租车提供服务

北京时间12月19日晚间消息，据国外媒体报道，德国一家法院禁止Uber在德国提供服务，理由是这家美国网约车公司缺乏必要的牌照，不能使用租来的车辆提供客运服务。

法兰克福地区法院今日在一份声明中表示，该判决立即生效，但Uber可以上诉。2015年，德国法院曾禁止Uber将使用自家汽车的司机与叫车人员配对。法兰克福地区法院今日表示，Uber使用租来的车辆提供打车服务也是非法的。

德国法院的这一裁决是Uber失去伦敦运营牌照后的又一次挫折。上个月，伦敦市交通局（TfL）拒绝向Uber发放运营牌照，称该公司将乘客安全置于危险之中。

伦敦市交通局在一份声明中称：“虽然Uber解决了其中一些问题，但我们对将来不会再发生类似问题没有信心。这让我们得出一个结论，该公司目前不适合在伦敦运营。”上周，Uber已对此提出上诉。

在德国，Uber在法兰克福、柏林和慕尼黑等七个城市都非常活跃。在那里，Uber只与汽车租赁公司及其持有执照的司机合作。对于该裁决，Uber发言人称：“我们将评估法院的这一裁决，并确定下一步措施，以确保我们在德国的服务继续下去。”

据一位接近Uber的人士表示，Uber如今将改变其在欧洲最大经济体（德国）的运营方式，并补充说，Uber也在考虑对这一裁决采取法律行动。