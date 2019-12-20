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爆料称三星Galaxy S11屏幕贴膜设计已确定：四边均为超窄边框设计

2019/12/20 16:47:28来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月20日消息 近日有关三星Galaxy S11系列的爆料也逐渐增多了起来。继早前网络上流传出三星Galaxy S11系列手机贴膜照片后，今日再度有关于Galaxy S11新机的消息放出，一起来看一下。

据知名爆料博主冰宇宙的消息显示，此次曝光的Galaxy S11屏幕贴膜设计已确定了最终版本，各方面均与真机出入不大。同时三星Galaxy S11的额头和下巴会很纤薄。

从目前掌握的信息来看，三星Galaxy S11系列共分为Galaxy S11e、S11、S11+三版本，屏幕尺寸为6.3 / 6.7 / 6.9寸Dynamic AMOLED 显示屏，分辨率高达QHD+，且支持HDR10和120Hz刷新率；搭载Exynos 990或高通骁龙865，支持4G/5G；摄像头方面，Galaxy S11标准版和Galaxy S11+机型拟采用1.08亿像素三星ISOCELL Bright HMX主摄以及五倍潜望式变焦摄像头、3D ToF飞行时间传感器，至于Galaxy S11e则有望采用64MP主摄+ 2倍光变镜头+12MP广角+12MP超广角副摄；预装基于Android 10打造的OneUI 2.0，支持屏下指纹、USB-C端口（无3.5mm耳机插孔）。

目前尚无更多有关三星Galaxy S11系列手机的配置信息放出，IT之家后续也将继续跟进相关机型的报道。

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关键词：三星Galaxy S11

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