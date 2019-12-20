京广高铁新增北京西至邯郸东间10个车站试点电子客票

据北京铁路消息，自2019年12月20日起，京广高铁北京西、涿州东、高碑店东、保定东、定州东、正定机场、石家庄、高邑西、邢台东、邯郸东10个站试点电子客票。如果旅客上车站、下车站均为电子客票的试点车站，其购买的动车组列车车票为电子客票。

实行电子客票后，旅客购票、进站乘车、退改签等流程将发生一些变化：

购票无需换取纸质“我的行程”记录可查通过12306网站（含手机客户端）购票的旅客，可自行打印或下载购票信息单；旅客通过互联网购买电子客票时，支付成功页面将提示“您本次购买的车票是电子客票，无需换取纸质车票，请乘车人持购票身份证件检票乘车。”网站页面增加“我的行程”功能，对于通过铁路12306（手机APP）刷脸核验的用户，可查询本人作为乘车人，通过铁路12306（手机APP）、试点车站窗口（含客票代售点和自动售票机，下同）购买的所有列车购票记录。

发售儿童票时需要录入乘车人或随行人证件信息；通过车站窗口、自动售票机购票的旅客，铁路部门提供购票信息单，并请旅客当场核对信息；在试点车站窗口办理改签业务时，纸质车票改签后的新票仍为纸质车票。试点车站办理学生票的售票、取票业务时，要核验学生证、优惠凭证和身份证件来完成本学年优惠资质采集关联工作。学生购票后，可持核验通过的身份证件进站检票乘车。

如需改签、退票，使用电子支付方式购票的旅客，可通过12306网站或车站指定窗口办理改签、退票手续；使用现金方式支付或已打印报销凭证的旅客，须到车站指定窗口办理。如需报销凭证，可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口（含自动售取票机、代售点窗口）打印；超过30日的，可联系铁路12306客服中心办理。