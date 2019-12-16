高铁学生票能刷身份证进站？这些新变化你要知道

据中国铁路消息，现在越来越多的高铁、动车站等开始使用电子客票，而大学生们也马上就要放寒假了，那么电子客票实行后学生票有了一些大变化值得注意。

2020年寒假学生票优惠时间是2019年12月1日至2020年3月31日，只有在此期间的火车票才能享受学生优惠。

电子客票服务，网上购票后无需取票，可直接刷身份证进站，那学生票怎么办？

电子客票车站

符合购买学生票条件的旅客，乘车前应到车站指定售票窗口或自动售/取票机，办理1次本人居民身份证件与学生优惠卡的核验手续 (学生票需每学年乘车前办理1次，每年10月1日至次年的9月30日为一学年)。

通过核验后，在已实施电子客票的车站，持身份证和学生证进出站检票。

注意：铁路工作人员有权在车站和列车核对其减价优惠 (待) 凭证，持学生票的旅客应当在开车前办理核验手续后进站乘车。

非电子客票车站

携带购票所用的身份证件原件，和附有学生火车票优惠卡的学生证。

在购票后、开车前，到装有学生优惠卡识别器的车站售票窗口、自助售（取）机或铁路客票代售点取票。

下列情况不能发售学生票

学校所在地有学生父或母其中一方时。

学生因休学、复学、转学、退学时。

学生往返于学校与实习地点时。

学生证未按时办理学校注册的。

学生证优惠乘车区间更改但未加盖学校公章的。

没有“学生火车票优惠卡”、“学生火车票优惠卡”不能识别或者与学生证记载不一致的。

学生票常见问题

Q：学生证优惠区间是a-c，我买a-b的，可以优惠吗？

学生票只能购买跟学生证上优惠区间完全一致的车票。区间不一致的车票无法取票，只能退票后重新购买。

Q：已购学生票，但是优惠卡消磁了怎么办？

消磁是取不出来票的，需到学校相关部门充磁，车站没有充值功能。

Q：研究生可以买学生票吗？

可以。家庭居住地和学校所在地不在同一城市的，普通大专院校，中等专业学校、技工学校和中小学就读，没有工资收入的学生、研究生都可以买学生票。

Q：新生、小学生如何购买学生票？

大中专学生凭附有加盖院校公章的减价优待凭证、学生火车票优惠卡和经学校注册的学生证，新生凭学校录取通知书，毕业生凭学校书面证明；小学生凭学校书面证明。

Q：我家没有直达车，我可以中途转乘吗？

中转只能按近径路办理。比如通辽—丹东没有直达车，可以先购买通辽—沈阳—丹东的联程票，但是不能购买通辽—长春—沈阳—丹东的联程票。

Q：今年优惠次数没使用完，明年还能用吗？

每年乘车次数限于四次单程。当年未使用的次数，不能留至下年使用。

Q：学生票能优惠多少？

动车组二等座享7.5折优惠，硬座客票、加快票和空调票半价优惠，购买硬卧票，附加的卧铺票部分不享受半价。