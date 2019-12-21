新技能get：吹口哨也可激活苹果AirPods Pro噪音消除功能

IT之家12月21日消息 据外媒报道，有用户发现在透明模式下使用AirPods Pro并开始吹口哨时，AirPods Pro会自动启用噪音消除功能。同时除了吹口哨外比如在开着车窗开车时也成功激活了噪声消除功能。

苹果AirPods Pro本身就有所谓的透明模式，该模式可以让用户在听音乐的同时听到外部声音，让用户始终了解周围的环境。这项功能乍一看很简单，但进一步了解后会发现这是一项很复杂的功能。简而言之，AirPods Pro使用一种独特的系统和软件分析来确定是否需要使用降噪系统消除的外界环境。这样做的目的是为了当用户在街上奔跑时还能够保持对周围环境的感知能力，所以苹果AirPods Pro从技术上讲可以实现音乐聆听和周遭环境感知的平衡，使用户可以收听音乐而无需隔离所有外部噪音。

但事实证明，在透明模式下使用AirPods Pro时，有些噪音很容易激活完全消除噪音的功能。吹口哨就是其中之一，而一名调音师推测这是因为苹果AirPods Pro为了“保护用户的耳朵免受高音调噪音影响”。

官方对此的解释是“通过主动降噪技术，耳机外部的麦克风可以检测到外部声音，然后AirPods Pro会用降噪技术进行抵消，从而在用户听到外部声音之前将其消除；而内置的麦克风则会在用户耳朵内部监听有害的内部声音，从而让AirPods Pro从内部降噪。”