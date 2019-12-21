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谷歌母公司新任CEO获大幅提薪：股权奖励达数亿美元

2019/12/21 6:34:35来源：新浪科技作者：唐风责编：嗜橙评论：

北京时间12月21日早间消息，谷歌母公司Alphabet董事会周五宣布，该公司新任CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将可获得200万美元年薪和最多可达数亿美元的股权奖励。

皮查伊自2015年以来一直担任谷歌CEO，而在谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）本月辞职后，他被擢升为Alphabet CEO。在离职以前，佩奇担任Alphabet CEO，布林担任总裁，后一职位现在已被取消。

皮查伊新被授予的股权不具备任何额外表决权，这意味着佩奇和布林将继续控制Alphabet董事会。皮查伊作为Alphabet新任CEO的薪酬标准将于明年1月1日生效，他将被授予的股权分为基于任职时间和基于绩效两种。在1.2亿美元基于任职时间的股权中，1/12将在2020年3月25日授予，之后每个季度都将授予1/12，前提是他继续受雇于该公司。

基于绩效的股权则将被分成两个相等的部分，每个部分的目标价值均为4500万美元。根据Alphabet在2020年至2021年之间、以及在2020年至2022年之间相对于标普100指数成分股公司的总股东回报，他可能会被授予相当于每个部分0%至200%的股权。股权授予的实际价值将依据当时的Alphabet股价而有所不同。

彭博社曾在5月报道称，皮查伊担任谷歌CEO时的基本年薪为65万美元，并称其曾在此前拒绝了该公司向其额外授予的股权。一位熟知内情的消息人士透露，皮查伊在2018年拒绝了谷歌向其额外授予的限制性股权，原因是他觉得自己已经拿到了很慷慨的报酬，但现在还不清楚他拒绝了价值多少的股权。

在出任Alphabet CEO之后，皮查伊将代表该公司的公众形象，而这家互联网巨头将在新的一年里继续面临挑战。谷歌正面临着来自美国各州和地区的50名总检察官的反垄断调查，还有报道称美国司法部也对其展开了调查。美国国会议员也已表示，他们将密切关注谷歌和其他面临审查的科技公司，关注焦点包括隐私和数据跟踪政策等。

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关键词：谷歌Google

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