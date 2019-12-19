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跟随iMessage步伐？谷歌更新安卓设备间收发短信功能

2019/12/19 8:33:33来源：新浪科技作者：维金责编：孤城评论：

北京时间12月19日早间消息，谷歌周二宣布，将通过Messages应用让Android设备支持RCS（富通信服务）协议。

RCS本身并不是由谷歌开发，而谷歌此举是对苹果iMessage的回应。谷歌Messages将支持阅读回执、全尺寸图片和其他多项功能，但与iMessage不同，谷歌Messages不会支持端到端加密。这种技术在发送方和接收方之间的所有环节将消息加密，使信息无法被窃听。

当用户在Android设备上发短信时，使用的是基于移动通信技术、较老的SMS标准，而在支持RCS之后就可以不再依赖移动通信网络。即使只有WiFi连接，用户仍然可以收发短信，就像在iMessage中一样。

谷歌表示，用户还将获得更好的群组聊天功能，包括“给群聊命名，在群内添加删除人员，以及查看其他人有没有阅读最新消息”。

这些功能也类似于Facebook Messenger和WhatsApp等独立应用，但被集成在手机的短信应用中。

苹果尚未支持RCS，但iMessage提供了更多功能，包括端到端加密。iMessage一直被认为是促使用户继续使用iPhone，而不是转向Android设备的主要原因之一。

不过，RCS无法兼容iMessage。例如，RCS应用发出的消息在iMessage上只会显示为普通短信。只有在RCS应用之间发送消息时，用户才能使用这些新功能。

谷歌表示，即将在美国各地推出这项功能，用户将在未来几周内看到可以启用该功能的提示。不过，用户需要使用谷歌Messages应用，该应用可以从谷歌Play商店下载。新功能已经在英国、法国和墨西哥上线，而谷歌表示未来将推广至全球各地。

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关键词：iMessage谷歌

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