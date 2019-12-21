加州新法允许互联网用户删个人隐私数据，美国24个州正效仿

12月21日消息，据《财富》网站报道，到2020年，许多美国人将得到一个强大工具来保护他们的在线隐私。美国加州出台了一项新法律，将要求企业告诉消费者它们收集了消费者哪些数据，而且消费者可要求删除这些数据。

这部被称为《加州消费者隐私法》(CCPA)的法律可能会对网络经济造成严重破坏，因为很多公司——从科技巨头到普通零售商——都依赖定向推送广告。如果人们要求公司删除他们的数据，这些广告的效果就会下滑。

例如，由于在线广告不再像以前那样个性化，沃尔玛可能会错过一些销售机会。与此同时，谷歌面临着失去一大部分收入的风险，因为普通广告的价格远远低于利用个人数据的定向推送广告。

加州这部法律正在被美国其它24个州效仿，其影响可能是巨大的。但只有在明年1月1日新法律生效后，人们才会行使自己的新权利。而且考虑到虽然欧洲2018年就实施了被称为《通用数据保护条例》（GDPR）类似法律，但利用该法律维权的人数并不很多，因此加州这部法律究竟会带来怎样影响，目前很大程度上只是个猜测。

德勤咨询公司(Deloitte)企业风险专家克里斯·梅(Chris May)表示：“这对数千、数十万还是数百万的人来说是件大事？我们还不知道。”

然而，对于受到这部隐私保护法律影响的企业来说，遵守规则的负担是非常现实的。例如，这部法律要求，企业要求消费者提供数据或消费者要求删除自己的数据，企业要给消费者提供两种方式，如在线表格和免费电话号码。加州司法部长委托撰写的一份无党派报告称，加州的企业将不得不额外支出550亿美元的前期成本，包括法律咨询和更改系统等，就单个企业而言，其额外支出将从5.5万至200万美元。

虽然《加州消费者隐私法》是加州的地方法律，但美国大多数大公司都在加州做生意，因此都会受到影响。很少有企业能承担退出这个美国最大市场的代价。

为了树立更好的名声，一些大公司，如微软，以及一些小公司，包括波士顿的互联网服务提供商Starry，已经表示他们将自愿在美国所有的50个州遵守这部法律。Starry首席执行官查特·卡诺加(Chet Kanojia)称，到目前为止，只有少数客户要求删除他们的数据，还有几十人写信给公司，感谢给了他们这样做的选择。

其他人，如美国商会(U.S. Chamber of Commerce)副会长蒂姆·戴恩(Tim Day)则对这部法律不那么乐观。他警告称，这部法律将使成千上万的小型企业陷入困境，比如花店和小型酿酒厂。

加州的这部法律豁免了大多数销售额低于2500万美元的公司。但是，那些拥有至少5万用户数据的公司——例如，收集客户电子邮件地址的公司很容易达到这个门槛——必须遵守新的规则。

戴恩表示：“大企业有能力解决这个问题，但对于小企业来说，这是一个极端沉重的负担，而小企业是美国经济的支柱。”

因此，克里斯·梅预测，美国许多中小企业可能不会遵守这部法律，因为他们认为自己不会受到惩罚，或者受到的任何惩罚会比遵守这部法律的成本更低。这部法律规定了6个月的宽限期，加州司法部将于7月1日开始执行这项法律。克里斯·梅表示，小型花店和酿酒厂不太可能成为这部法律的主要目标。

加州司法部长泽维尔·贝塞拉(Xavier Becerra)在一封电子邮件中表示：“我们被赋予了执行这部法律的责任，所以我们要做的就是尽我们所能与消费者和企业合作，确保他们遵守这部法律。”

然而，这可能不是最后的结论，因为美国商会正在游说美国国会通过一部联邦法律来取代加州的这部法律。美国科技行业早些时候的一次尝试失败了，但戴恩表示，美国商会的这次推动不同于以往，因为该组织希望保留加州法律的广泛原则，尤其是要求和删除大部分个人数据的权利，同时更多地保护中小企业。

在美国国会，民主党和共和党罕见地就通过这样一部法律达成了一致，尽管两党对哪个部门应该执行这项法律，以及联邦法律是否应该优先于州级隐私法存在分歧。许多人认为在2020年总统大选之前不太可能出台新的立法，但美国智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)的隐私专家卡梅伦?克里(Cameron Kerry)认为，美国对隐私的态度已经发生了巨大变化，可能会在2020年总统大选之前通过一项法律。

克里说：“随着越来越多的国会议员将更多时间花在网络上，并担心数据隐私对他们的后代带来影响，情况已发生变化。”