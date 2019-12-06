美国科技公司2019年CEO离职人数已达181人，创历史新高

北京时间12月6日上午消息，据彭博社报道，谷歌联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）并非唯二退居二线的科技高管。

根据总部位于芝加哥的咨询公司Challenger, Gray & Christmas Inc.周四发布的一份报告，今年至10月份，已有181名科技行业高管辞职，创下历史新高。之前的最高记录由2006年保持，全年的离职高管总人数为163人。最新的数据（包括自愿辞职与被迫辞职），与去年前十个月相比上涨46%；比2018年辞职的152名CEO数量高出19%。

动荡不仅局限于高级管理层。根据该咨询公司的数据，11月份，科技行业在美国国内的裁员人数达到7292人次，为30多个行业之最；10月份裁员人数同样为行业之最，达到15898人次。

“由于不断变化的形式，科技行业也正在经历重大的变化，”Challenger公司的副总裁安德鲁·查林杰（Andrew Challenger）在声明中解释说，“新的技术正在改变人们工作的方式，也往往带来更高的工作效率。除了潜在的人员变动之外，公司选择的不同发展路径也会导致的领导层和董事会的变动。”

从1月到11月，科技公司已宣布裁员63447人次，居各行业第三，且是去年同期的5倍多。