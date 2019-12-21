亚马逊想发射数千卫星却不想申请频谱，SpaceX不干了

12月21日消息，据外媒报道，任何卫星互联网项目发射之前，都必须得到美国通信委员会（FCC）的批准，才能在特定频谱范围内运行。但亚马逊现在正寻求豁免这项规则，此举遭到SpaceX、OneWeb等公司极力反对，声称这损害了竞争。

亚马逊已经证实，该公司计划将3236颗宽带互联网卫星发射到近地轨道上。这个名为Project Kuiper的庞大卫星群，将来可为全球数千万人提供低延迟、高速宽带，同时也将把他们与亚马逊提供的服务连接起来。但Project Kuiper迄今尚未获得FCC批准。

在今年7月提交的申请中，亚马逊希望能豁免FCC的规定，从而获得必要的发射许可。然而问题在于，FCC早在几年前就已经通过复杂的审批过程，向其他九家卫星互联网公司发放了频谱许可证。

FCC的记录显示，包括SpaceX和OneWeb在内的这些公司，正在游说FCC否决亚马逊的豁免请求。如果游说成功，这将显著降低Project Kuiper在本就相当拥挤的卫星互联网市场上的生存能力。

在FCC的记录中，SpaceX高管已至少三次与FCC主席阿吉特·帕伊(Ajit Pai)以及该机构其他工作人员会面，就亚马逊的申请提出当面投诉。第一次会面是在亚马逊提交申请几周后，最近一次是在12月2日和3日。

SpaceX的律师在11月25日的文件中写道:“亚马逊公然试图推翻长期存在的规定，这将破坏人们对审批程序的信心，损害竞争，并减少消费者的宽带选择。Project Kuiper将对SpaceX造成重大不利影响，亚马逊有缺陷的分析得出的结果有违常理。”

业内专家认为，亚马逊的请求不符合规则，但该公司试图通过“走后门”的方式进入这个令人垂涎市场的渴望可以理解。如果Project Kuiper被迫等待第二轮ka波段频谱授权，它可能会被要求在频率上以“二等公民身份”运行，当其卫星干扰了之前建立的卫星互联网时，就会被迫停止发射。

FCC官员表示，该机构必须考虑SpaceX、OneWeb和其他第一轮授权方已经获得的权利。这位官员称:“尽管我们认为，我们没有理由让亚马逊遵循同样的程序。毕竟，并非所有原来授权方制定的计划都能成为现实，这个领域还为其他系统留有空间。”

主导卫星互联网领域的竞争愈演愈烈，这为监管进入太空的主体带来了前所未有的挑战。人类总共向太空发射了不到9000个人造物体，目前有5400颗卫星仍在绕地球运行，而且只有半数处于激活状态。

SpaceX、亚马逊和其他公司提出的大规模卫星互联网计划将大幅增加太空中的卫星数量，以至于天文学家担心卫星会遮住夜空。将大量卫星送入近地轨道也会使太空垃圾更有可能发生碰撞，并可能造成更大的破坏。

虽然太空很大，所以所有计划中的卫星都有进入轨道的余地。但传输数据所需的宝贵频率受到的限制要大得多。行业专家表示，卫星宽带互联网的经济效益非常低，可能只有少数早期进入者能够生存下来。

TelAstra公司卫星和电信顾问罗杰·拉施（Roger Rusch）指出:“我曾认为亚马逊无法生存，只是因为他们的计划还没有起步，而SpaceX、OneWeb已经在发射卫星了。到亚马逊执行计划的时候，他们可能已经落后好几年了。”

SpaceX已经发射了1.2万颗低地轨道卫星中的180颗，该公司已获得FCC的运营许可，并申请再发射3万颗卫星。SpaceX计划在2020年再发射1440颗卫星，并希望在明年年底之前开始在全球提供互联网服务。

SpaceX在Kuiper案中的行动表明，它急于保护自己的投资。SpaceX拒绝公开置评。除此之外，SpaceX还有很多盟友。OneWeb已经获得了FCC发射720颗卫星的批准，并申请批准另外1260颗卫星。

FCC的记录显示，OneWeb已经提交了请愿书，要求FCC拒绝亚马逊的申请。其他公司，包括加拿大电信公司、Theia控股公司和铱星通信公司，也参与了反对亚马逊的行动。

OneWeb此前曾抗议FCC允许SpaceX在当前频段添加卫星的决定，但亚马逊的请求要复杂得多。FCC从2016年7月开始接受ka波段的许可申请，截止日期为当年11月。12家公司提出了申请，其中两家后来退出。该机构向九家公司颁发了许可证。

亚马逊不是最初的申请者之一，该公司在那三年后才提交了申请，同时还提出了获得与首批授权方同等待遇的特殊豁免申请。在申请中，亚马逊辩称，豁免是适当的，因为它的卫星落网计划符合公众利益，而技术进步将更好地使其卫星能够共享已授权给其他公司的频率。

对于亚马逊的申请，SpaceX、OneWeb和其他公司认为，Project Kuiper会严重干扰他们正在谈判的谨慎合作协议，就像在表演中途向变戏法的人扔了3236个不同形状的新球一样，这成倍地增加了复杂性。

亚马逊发言人表示：“我们期待就许可申请事宜与FCC继续接触。亚马逊专注于为我们的客户进行创新，包括实现我们对Project Kuiper的愿景，即为全世界数千万生活在没有网络服务或服务不足地方的人们提供低成本、高速宽带服务。”