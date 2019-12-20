亚马逊成自身业务最大物流商，今年将投递35亿件包裹

北京时间12月20日早间消息，据外媒报道，随着亚马逊公司努力在圣诞节前将订单包裹送到客户家门口，这家电子商务巨头正在吹嘘几年前看似荒唐的成就：亚马逊现在是自己网络销售业务的最大的物流运营商。

亚马逊的一位发言人说，在美国，亚马逊自己的送货承包商和按需服务人员现在占据了该公司订单的大部分。在全球范围内，"大约一半"的亚马逊包裹投递是由亚马逊物流公司完成的，该公司是近年来建立的一家网络公司，用来处理UPS、FedEx和美国邮政服务不准备投递的但近来获得激增的物流业务。

在周四的一份宣传亚马逊网络的新闻稿中，亚马逊物流服务高管戴夫▪克拉克（Dave Clark）表示，亚马逊今年正加快向客户交付35亿份来自自身的包裹的步伐。这超出了一些分析师的估计。摩根士丹利本月早些时候估计，亚马逊每年自己的包裹发货量约为25亿件。

亚马逊的仓储服务已进行了数十年，但曾经完全依靠UPS和FedEx等邮递公司将包裹送到客户家门口，这就是所谓的"最后一英里"。这家西雅图公司在经历了2013年灾难性的假日季后，开始扩大自己投递包裹的能力，当时恶劣的天气和物流瓶颈导致送货延误和购物者的不满。

克拉克说，亚马逊现在与800多家送货服务合作伙伴签订了合同，这些合作伙伴在美国总共雇用了75000名司机。他们从位于美国各主要大都会地区的大约150个送货站取包裹。

亚马逊物流业务的增长也引起了一些争议，有报道称，由于合作司机在全国各地快速通过社区，造成了人员伤亡。

克拉克周四大力宣传了亚马逊物流的安全记录，称今年的安全投递里程超过8亿英里，超过了美国国家公路交通安全管理局的安全基准，但他没有提供相关数据来证明这一点。