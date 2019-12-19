联邦快递：2021财年增长速度将会超过亚马逊

北京时间12月19日早间消息，与亚马逊之间的不稳定关系可能是导致联邦快递第二财季盈利大幅下滑的原因之一，但这家快递公司表示，该公司可能会在2021财年中扭亏为盈，其增长速度将会超过亚马逊。

“如果你想一想我们说过的和看到的所有积极因素，当我们进入2021财年时，就将开始跑赢亚马逊。”联邦快递CFO小艾伦·格拉夫（Alan B.Graf Jr.）在周二盘后召开的财报电话会议上表示。“在今年剩余时间里乃至明年，我们的情况都会有所改善。”

联邦快递已经投入巨资来扩大其地面快递服务，这项服务全年无休。格拉夫表示，这些投资加之联邦快递在欧洲市场上的“运营合力”，将在该公司的2021财年开始见效。

周二盘后，联邦快递公布的财报显示其第二财季业绩不及预期，并下调了2020财年盈利预期，导致其周三股价收盘暴跌逾10%。自周二收盘以来，联邦快递的市值蒸发达40亿美元以上。该公司将季度业绩令人失望归咎于全球经济状况疲软、与地面送货服务扩张相关的成本上升、在线假日销售转移到第三财季、以及“失去了一个大客户的业务”，而格拉夫随后证实，所谓的“大客户”指的就是亚马逊。

格拉夫在电话会议上表示：“联邦快递与亚马逊之间的地面送货服务合同在8月到期，对第一财季业绩造成了影响，但对第二财季业绩造成的负面影响更大。”

联邦快递8月宣布，该公司计划终止与亚马逊之间的地面送货服务合同，此前则在6月暂停了与亚马逊的美国快递运输合同。亚马逊于本周早些时候作出反击，宣布将暂时禁止第三方商家使用联邦快递的地面送货服务，而目前第三方商家在亚马逊售出商品总量中所占比例为58%。亚马逊表示，做出这项决定的原因是联邦快递的送货表现糟糕，并保证购物者能在圣诞节前及时收到包裹。亚马逊并未透露将于何时恢复这项服务。

对于卖家来说，每年的假期购物季节是一年里最繁忙的购物期，亚马逊此举可能会让其业务陷入混乱状况。卖家被迫寻找新的送货服务商，其前期成本可能因此上升。

过去一年时间里，亚马逊与联邦快递之间的“口水战”明显升温。联邦快递一度否认亚马逊对其构成了威胁，但在今年9月开始提到亚马逊是其竞争对手。亚马逊正在建立自己的送货网络，逐渐与联邦快递和联合包裹公司（UPS）拉开距离。