工信部：卫星地球站未经授权的操作将受到限制

据工信部网站报道，近年来，随着世界范围内对全球卫星宽带通信业务需求的持续增长和通信卫星技术的迅速发展，卫星地球站的数量日益增多，违规设置使用卫星地球站的行为也屡屡发生。为此，2019年世界无线电通信大会（WRC-19）制定了限制地球站未经授权操作的管理措施，以减少来自地球站上行链路传输的干扰。

中国代表团WRC-19大会地球站操作管理9.1.7议题负责人郭永明表示，“大会形成的决议明确了各国主管部门在解决地球站未授权操问题时的管理职责，以及协作处理问题的方法和程序，将进一步促进卫星网络的规范化发展。”

地球站（Earth Station），也被称为卫星地球站，是指设置在地球表面或者地球大气层主要部分以内的，与空间电台通信或者通过空间电台与同类电台进行通信的电台。地球站可分为固定式地球站、可搬运地球站、便携式地球站、移动地球站以及手持式卫星移动终端。

为避免和减少地球站与其他相关国家无线电台（站）间的干扰，WRC-19大会设置了地球站操作管理9.1.7议题，一方面研究是否对地球站终端的上行链路传输采取可能的限制措施；另一方面研究协助各国主管部门制定可行办法，管理其境内所部署地球站终端未经授权的操作。

为做好这一议题的研究工作，在工信部无线电管理局的指导下，国家无线电频谱管理研究所、国家无线电监测中心等单位成立了专门的议题研究组，针对此问题开展研究工作。经过四年努力，议题研究组分别向国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）工作组和世界无线电通信大会筹备组会议（APG）提交了数篇输入文稿，与美国、俄罗斯、德国、英国、日本和伊朗等国一起不断推动议题的研究，并形成2019世界无线电通信大会第二次准备会议（CPM19-2）报告。

WRC-19大会期间，该议题共收到各国及各大区域组织共11篇提案。大会最终作出了“限制来自地球站的未经授权上行链路传输的措施”的新决议。该决议主要依据《无线电规则》第18.1款对地球站未授权的操作的管理方法和流程进行细化。

新决议指出，在某国领土内发射地球站的操作必须且仅可在该国主管部门授权的情况下开展。当地球站设立和操作所在国家的主管部门（报告主管部门）确定在其领土内存在未经授权的发射地球站传输时，应在其能力范围内自行采取一切适当行动，停止此类未经授权的传输；如果问题未得到解决，该主管部门可将此类未经授权传输的详情，报告给相关拥有卫星网络或系统的国家的主管部门（通知主管部门）。通知主管部门必须在最大可能程度上与报告主管部门合作，及时解决问题。

郭永明表示，新决议加强了主管部门对地球站的管理，为解决地球站未授权操作问题提供了协作方法和流程，将进一步规范卫星网络操作者和卫星通信业务提供商设立操作地球站的行为，减少来自地球站上行链路传输的干扰，从而促进卫星网络的发展。