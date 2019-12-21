任正非：其实5G并没有想象中的那么重要，是政治家夸大了它的作用

IT之家12月21日消息 昨日晚间，华为心声社区公布了任正非2019年11月18日接受《洛杉矶时报》采访纪要。

在回答《洛杉矶时报》执行主编Norman Pearlstine关于“5G有多重要”的提问时，任正非表示，其实5G并没有想象中的那么重要，是政治家夸大了它的作用。5G实施应用的时间，实际上是由于政治家的宣传提前到来了，我们最早判断5G开始被社会重视和试用的时间是2020年，现在2019年，5G在世界上已经开始形成普遍性应用。

在其他科技领域，美国处于领先的状况在相当长的历史时间内不会改变。罗斯部长在印度讲“美国用两、三年时间就会超越华为”，我相信他这个论断。相关的出口管制法规都对美国公司没有限制，他们可以充分利用美国的科技创新的成果，可以得到美国理论创新的氛围影响，甚至喝咖啡时听到旁边的一句闲聊，得到极大的启发，因为美国遍地是人才。



这种氛围我们是没有的。他们不需要担心美国政府对它们断供，不需要做备胎而浪费庞大的资源和人力，可以聚焦在它们的主航道上，很快追上来是完全可能的。过去我们不仅要遵守相关的出口管制法规，遵守对一些敏感器件的使用限制，现在甚至连很低端的器件和软件都要被限制使用，我们都要被迫自己做，华为怎么能竞争得过一个国家的力量？

所以，我不担心华为在美国打击下能否活下来，而是担心三、五年以后华为能不能持续领先。如果我们想继续领先，想想有多大困难，可能我们真正连喝咖啡的时间都没有了。