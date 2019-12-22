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微软有望分离Windows CoreOS/Shell Experience以加快更新速度

2019/12/22 8:45:00来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月22日消息 据外媒报道，微软确认将Fast通道成员转换到更活跃的开发分支（称之为RS_PRERELEASE）上。也就是说未来Fast通道的Windows Insider成员所收到的版本更新将不再像之前那样采用“一年两次”的Windows 10功能更新方式，而是体现当前最新的开发状态。

据知名爆料人士Walking Cat表示，这种变化已开始在最新的Fast通道版本中体现：微软在自家应用商店推出了一款名为“ Windows Feature Experience Pack”的新应用程序。

这款应用程序所采用的“下载”图标和设置应用“关于”部分的图标基本相同且已经开始显示Windows Feature Experience Pack。Walking Cat表示微软有望将对shell功能进行重大改变，即单独向用户推出Shell体验。此举或使微软可轻松地从操作系统中添加或删除新功能和更改而无需推出主要的操作系统更新。

目前尚不清楚这项工作的细节内容以及具体上线时间。如果消息属实则这意味着微软的确在进行有关Windows Core OS和Shell Experience的分离工作。此举的好处是微软能够更快地向消费者提供新功能而不是必须经过系统更新，可能也意味着Windows 10有望获得具有附加功能的精简版本。

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关键词：微软Windows 10

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