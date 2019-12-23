画面清新：微软向Windows 10用户推出《希望你在这里》4K壁纸包

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IT之家12月23日消息微软今日向Windows 10用户推出了一款名为“希望你在这里”的4K壁纸包，其中包含9张高质量4K壁纸，内容以安静的自然风光和旅行照为主。
该壁纸包适用于Windows 10版本14951或更高版本，用户安装壁纸包后需转到设置>个性化>主题，然后选择要应用的主题。
用户还可以通过启用“个性化设置”页面“颜色设置”中可用的选项，将Windows 10设置为从墙纸中选择系统主题色。
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