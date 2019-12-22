入轨失败后波音飞船还有另一个艰巨任务：返回地球

12月22日消息，据国外媒体报道，当地时间周五波音公司制造的星际线宇宙飞船（Starliner）发射升空，但随后由于未能进入正确轨道而放弃了与国际空间站对接的测试任务。现在这艘宇宙飞船又面临着另一项艰巨任务：顺利返回地球。

图示：波音公司制造的星际线宇宙飞船于当地时间周五发射升空

据悉，星际线宇宙飞船计划于美国东部时间周日上午7点57分降落在新墨西哥沙漠，比原计划的降落时间整整提前一周。

在当地时间周六下午召开的媒体电话会议上，波音公司和美国国家航空航天局（NASA）官员表达了对星际线宇宙飞船以及能够安全返回地球的信心。

波音公司负责太空业务和飞船发射的高级副总裁吉姆·切尔顿(Jim Chilton)表示，“我们的航天器状况良好。NASA和波音公司团队一直在密切合作，尽我们所能完成尽可能多的测试目标。”切尔顿指出，这艘星际线宇宙飞船的状况“非常好，其已经已经被证明是一艘有能力应对太空环境的飞船”。

不过他们也承认，飞船重返大气层并着陆是一个巨大挑战，需要进行一系列复杂的操作。星际线宇宙飞船在与阿特拉斯5号(Atlas V)火箭分离后就遇到了问题。此前，波音公司曾因星际线宇宙飞船的降落伞系统出现问题而头疼不已，当时测试中飞船的三个主要降落伞中有一个未能打开。

切尔顿说：“毫无疑问，明天我们还有一些东西需要得到证明。”

当宇宙飞船垂直穿越大气层时，速度将达到音速的25倍，而且飞船隔热板必须承受3000度的高温。然后星际线宇宙飞船会打开一系列的降落伞，并打开安全气囊降落在新墨西哥州南部的白沙导弹靶场

在此前一次中止引擎测试中，飞船一具主降落伞未能打开的原因是一颗锥形梢未被正确固定，而这颗锥形梢原本要把一个较大的主伞连接到一个较小的阻力伞上。这颗锥形梢位于一个保护套之下，人们根本看不到。所以波音在测试前检查降落伞时并未发现这一问题。

当地时间周六切尔顿表示，他对周五发射星际线宇宙飞船上的降落伞系统充满信心。NASA商业宇航员项目副主任史蒂夫·斯蒂奇（Steve Stitch）表示，NASA检查员对该系统进行了独立验证。他们“可以清楚地看到降落伞的设置是正确的，我们对此没有任何担忧。”

切尔顿说，波音公司仍在调查飞船发射升空后到底出了什么问题。周五阿特拉斯5号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角升空后一切都很完美，但星际线宇宙飞船引擎却没有按预定计划点火。

官员们将引擎的点火失败归咎于时间系统校准不当，使飞船认为自己处于与实际任务不同的位置。由于通讯问题，地面控制人员无法及时向飞船发出指令以纠正错误，最终NASA和波音公司决定不再按原计划测试飞船与空间站进行对接。

当宇宙飞船在错误的轨道上运行时，一系列的推进器开始启动，试图修正飞行路线。但燃料的燃料对整个系统造成干扰，导致监测推进器状况的传感器发出一些错误信息。从那以后，地面工作团队一直在检查推进系统，“到目前为止，它们都在运行，”切尔顿说。“我们认为加力燃烧导致一些传感器发生过热。”

切尔顿说，飞船软件系统此前经过了大量测试。他说：“我们感到惊讶的是，由NASA批准的大量综合测试并没有发现问题。”

切尔顿说计时系统已被重置，目前看来似乎功能正常。他说，飞船上的其他系统预计不会受到影响，“到目前为止，它看起来不像是一个严重的系统性问题。”

切尔顿表示，波音公司和NASA已经派出独立团队，观察飞船准备着陆时是否会出现类似的问题。他说：“在过去的24小时里，我们的团队一直在努力工作，现在我们认为我们已经准备好了。”

切尔顿指出，飞船的生命支持、导航和控制系统运行良好，飞船太阳能电池阵列的运转也比预期的要好。

前NASA宇航员克里斯·弗格森(Chris Ferguson)在波音公司工作，计划参与星际线宇宙飞船的首次载人飞行。他在给员工的一封信中写道，该公司“在未来几天内对飞船的成功返航持以谨慎乐观的态度。”

他补充道：“打个比方，任何人都可以在高尔夫球场上挥上几杆……只有真正的冠军才能在不受干扰的情况下赢得比赛。换句话说，评判我们的不是发生的错误，而是我们从错误中恢复时，在压力下表现出的镇定。我们做得到。”