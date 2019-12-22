荣耀全新官网HONOR.CN上线

IT之家12月22日消息 在荣耀周年庆上，官方宣布全新的荣耀官网HONOR. CN上线，采用了全新的设计，更加年轻化。

▲手机端

▲PC端

据介绍，在今年上午的荣耀活动中，赵明和何刚以及其他更多华为技术派领导们，集体和花粉进行深度交流，畅谈了未来的技术趋势和智慧生活场景，探索年轻人的潮流科技新玩法。

根据官方的消息， 荣耀MagicBook Pro笔记本的“魅海星蓝”版本将于12月22日正式亮相，感兴趣的小伙伴可以关注一下。